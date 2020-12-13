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10:14 (мск), источник: РБК

Власти Британии посоветовали запасаться продуктами на фоне Brexit

Совет министров Великобритании порекомендовал магазинам сделать запасы продуктов на случай выхода страны из Евросоюза без торгового соглашения, передает газета The Sunday Times.

Источник: AFP 2020

Производители предупредили о возможной нехватке овощей в следующие три месяца, пишет издание. Специалисты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без сделки вызовет покупательский ажиотаж, который превысит тот, который наблюдался в первые месяцы пандемии.

Власти также посоветовали поставщикам лекарств, медоборудования и вакцин запастись товарами, которых бы хватило на шесть недель.

Глава британского ретейлера Tesco Джон Аллан предупредил, что в случае Brexit без сделки цены на продукты могут вырасти на 3−5%, а недостаток свежих продуктов — продлиться два месяца, передает Financial Times.

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Исследование Лондонской школы экономики показало, что цены на отдельные виды сыров могут вырасти на 55%, стоимость остальных молочных продуктов, а также мяса, поставляемых сейчас из ЕС, может увеличиться более чем на одну пятую часть, пишет издание.

Отсутствие торгового соглашения между Британией и ЕС приведет к серьезным затруднениям при импорте и экспорте товаров, в том числе из-за новых тарифов. Это может практически остановить экспорт некоторых британских продуктов, таких как баранина, сообщает Financial Times.

Накануне стало известно, что Лондон и Брюссель не смогли приблизиться к соглашению о том, как будут строиться их отношения после Brexit. Bloomberg сообщал, что ситуация остается тяжелой. Как передавал Sky News, пока Британия не принимает предложения, сделанные Евросоюзом.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны провести телефонные переговоры в воскресенье и окончательно решить условия Brexit.

Выход страны из союза запланирован на 1 января 2021 года. Формально это произошло еще 1 февраля, однако стороны согласовали переходный период, в ходе которого должны были быть урегулированы окончательные условия сделки.

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