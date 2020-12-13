Власти Британии посоветовали запасаться продуктами на фоне Brexit

Производители предупредили о возможной нехватке овощей в следующие три месяца, пишет издание. Специалисты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без сделки вызовет покупательский ажиотаж, который превысит тот, который наблюдался в первые месяцы пандемии.
Власти также посоветовали поставщикам лекарств, медоборудования и вакцин запастись товарами, которых бы хватило на шесть недель.
Глава британского ретейлера Tesco Джон Аллан предупредил, что в случае Brexit без сделки цены на продукты могут вырасти на 3−5%, а недостаток свежих продуктов — продлиться два месяца, передает Financial Times.
Исследование Лондонской школы экономики показало, что цены на отдельные виды сыров могут вырасти на 55%, стоимость остальных молочных продуктов, а также мяса, поставляемых сейчас из ЕС, может увеличиться более чем на одну пятую часть, пишет издание.
Отсутствие торгового соглашения между Британией и ЕС приведет к серьезным затруднениям при импорте и экспорте товаров, в том числе из-за новых тарифов. Это может практически остановить экспорт некоторых британских продуктов, таких как баранина, сообщает Financial Times.
Накануне стало известно, что Лондон и Брюссель не смогли приблизиться к соглашению о том, как будут строиться их отношения после Brexit. Bloomberg сообщал, что ситуация остается тяжелой. Как передавал Sky News, пока Британия не принимает предложения, сделанные Евросоюзом.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны провести телефонные переговоры в воскресенье и окончательно решить условия Brexit.
Выход страны из союза запланирован на 1 января 2021 года. Формально это произошло еще 1 февраля, однако стороны согласовали переходный период, в ходе которого должны были быть урегулированы окончательные условия сделки.