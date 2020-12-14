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04:41 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: цены на сахар и подсолнечное масло могут зафиксировать на три месяца

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. С 1 января в России могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло на следующие три месяца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника на рынке, участвующих в совещаниях ряда ведомств по вопросу стабилизации цен в стране.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщили источники РИА Новости, власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно.

Представителей отраслей и торговых сетей также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм.

По словам собеседников «Известий», договоренность о фиксации цен на указанном уровне будет закреплена в форме соглашения между компаниями. В понедельник стороны проведут еще одну серию совещаний, во второй половине дня предложения направят на оценку в правительство.

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Накануне президент Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Во время совещания с министрами президент потребовал за неделю решить вопрос с ценами. Как подчеркнул Путин, его не устраивают «надежды» правительства на то, что ситуация «на следующей неделе стабилизируется».

Премьер-министр Михаил Мишустин также раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили такую ситуацию. Для решения проблемы в правительстве сформировали межведомственную группу.

Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бизнес «показывает свою социальную настроенность» и готов реагировать на предложения снизить цены на продукты питания.

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