04:41 (мск), источник: РИА Новости
СМИ: цены на сахар и подсолнечное масло могут зафиксировать на три месяца
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. С 1 января в России могут зафиксировать закупочные и розничные цены на
Как ранее сообщили источники РИА Новости, власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно.
По словам собеседников «Известий», договоренность о фиксации цен на указанном уровне будет закреплена в форме соглашения между компаниями. В понедельник стороны проведут еще одну серию совещаний, во второй половине дня предложения направят на оценку в правительство.
Накануне президент Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Во время совещания с министрами президент потребовал за неделю решить вопрос с ценами. Как подчеркнул Путин, его не устраивают «надежды» правительства на то, что ситуация «на следующей неделе стабилизируется».
Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бизнес «показывает свою социальную настроенность» и готов реагировать на предложения снизить цены на продукты питания.