Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
26Скончался Валентин Гафт
11:33 (мск), источник: РИА Новости

Банкир спрогнозировал ослабление доллара до 65 рублей

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рубль сейчас недооценен и имеет потенциал к укреплению, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

ЦБ: $ 73.1195   -0.59 € 88.7744   -0.36 ММВБ: $ 73.0025   +0.06 € 88.6875   +0.28
Источник: РИА Новости
Видео
Saxo Bank выпустил «безумный» прогноз на 2021 год

По его мнению, следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество.

«Торговать парой доллар-рубль относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65−66 рублей», — сказал Якобсен.

В начале сегодняшних торгов курс доллара рос до 73,09 рубля, курс евро — до 88,72 рубля.

Saxo Bank спрогнозировал курс доллара по 65 рублей
Во время загрузки произошла ошибка.
11:44 (мск)© Ньюстюб
 Умер Валентин Гафт
Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Подруга Захарченко получает штрафы за конфискованный Mercedes
Чиновникам грозят увольнением за участие в подпольных вечеринках
Тихановская: Россия может подтолкнуть Минск к новым выборам
Дерипаска объяснил рост цен на продукты
В ДНР начали разработку доктрины «Русский Донбасс»
Hi-Tech
В сети произвел фурор пуск четырех ракет «Булава». Как это выглядело Крутое видео
Новости партнеров
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Главный симптом COVID задолго до кашля
Леди
Главные женщины в жизни Валентина Гафта Актер скончался на 86 году жизни
Новости партнеров
Столица защищена: Москва готовится к непогоде заранее
Переход на удаленную работу - шанс избежать карантина
Пожилые люди в Москве стали реже болеть COVID-19
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь