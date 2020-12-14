Банкир спрогнозировал ослабление доллара до 65 рублей

По его мнению, следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество.
«Торговать парой доллар-рубль относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65−66 рублей», — сказал Якобсен.
В начале сегодняшних торгов курс доллара рос до 73,09 рубля, курс евро — до 88,72 рубля.