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09:57 (мск), источник: РБК

Дерипаска объяснил рост цен на продукты высокими процентами по кредитам

Бывший руководитель «Русала» и основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска назвал странным, что представителей власти и простых граждан удивляет рост цен на продовольствие.

Источник: AP 2020

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10−15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

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По словам бизнесмена, аграрные компании получают кредиты не менее чем под 12% годовых, в связи с чем повышают цены на продукцию. Он заявил, что ни курировавшие сельское хозяйство министры, ни фермеры, ни предприниматели «чуда не смогут сделать, до тех пор пока мы предоставляем сельскому хозяйству деньги под ростовщические проценты».

По мнению Дерипаски, роста цен можно будет избежать, если предоставить аграрному секторы займы под такой же процент, как в США или Европе.

«Необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки», — заявил бизнесмен. В таком случае предложение будет превышать спрос и не будет проблем с ценами, добавил он.

9 декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания — сахар, макароны, муку, подсолнечное масло и хлеб. На следующий день глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал профильные министерства, заявив, что те недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию.

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Премьер дал Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу, ФАС поручение взять ситуацию на рынке продовольствия под контроль.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что основания для столь резкого повышения цен на продукты нет и в Кремле надеются, что правительству удастся оперативно исправить положение. Путин дал властям неделю, чтобы прекратить рост цен на продукты.

Источники РБК, присутствовавшие при обсуждении проблемы у вице-премьера Андрея Белоусова, сообщили, что ведомства хотят предложить правительству заморозить цены на сахар и подсолнечное масло. Первый в рознице не должен будет подниматься выше 45 руб. за 1 кг, а второе — 110 руб. за 1 л. Позже «Известия» сообщили, что предельные цены на продукты хотят установить на период с 1 января по 1 апреля 2021 года.

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