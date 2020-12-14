Эксперты назвали отрасль с самыми большими сокращениями в 2020 году

Наибольшие сокращения сотрудников в 2020 году прошли в автомобильной отрасли, следует из опроса рекрутинговой компании Hays в России (есть у РБК). Специалисты Hays опросили организации и сотрудников и подвели итоги года в области рынка труда.
Так, более чем наполовину штат сократили 20% опрошенных автомобильных компаний, от 26 до 50% — 17% компаний, участвующих в исследовании, а от 11 до 25% — 21% компаний.
Кроме того, значительные сокращения фиксировали компании, занимающиеся девелопментом и недвижимостью, а также организации из нефтегазовой сферы и гостинично-ресторанного бизнеса (около 20% компаний из этих отраслей сократили штат наполовину).
В целом о сокращениях штата сообщили 27% участвовавших в опросе Hays компаний. Причем в 2019 году об этом заявляли только 11% компаний.
«В 2020 году мы все столкнулись с масштабным и непредсказуемым “черным лебедем”. Компаниям пришлось в срочном порядке оптимизировать процессы и так или иначе встать перед выбором, сокращать или нет сотрудников, — приводятся в сообщении Hays слова генерального директора компании в России Алекса Штейнгардта. — И если в 2019 году о сокращении больше чем на 25% не говорил никто, то в 2020 году 3% опрошенных компаний сократили штат на 26−50% и целых 4% были вынуждены сократить штат более чем на 51%».
Лучше всего ситуация с трудоустройством складывается в фармацевтических компаниях и ИТ-секторе, следует из опроса Hays.
Так, 38% фармкомпаний в пандемию увеличили штат более чем на 25%, а треть ИТ-компаний расширились на 11−25%.
Hays также выяснила основные проблемы на рынке труда по мнению специалистов и компаний. Так, почти треть работников, участвовавших в опросе (29%), считают, что главной проблемой был дефицит вакансий. Еще 18% полагают, что рабочие места есть, однако оплата труда снизилась по сравнению с предыдущим годом; а 15% указывают на большую конкуренцию на рынке труда.
В свою очередь, треть компаний (30%) главной проблемой считают отсутствие квалифицированных кадров, еще треть (35%) согласны с этим, но оговариваются, что проблема характерна только для редких или новых функций.
В основном квалифицированных кадров не хватает в ИТ-сфере, фармацевтике и сфере промышленного оборудования.
Больше половины участников опроса (56%) сообщили, что в 2020 году искали работу. Большинство из них были недовольны зарплатой на предыдущем месте работы, отсутствием возможности карьерного развития и профессионального роста.
Опрошенные РБК эксперты приводят другие данные. По словам Алены Владимирской, директора «Лаборатории карьеры Алены Владимирской», есть отдельная отрасль, где произошли максимально возможные сокращения, — это малый бизнес. «Из официального — это более 30% в Москве, Санкт-Петербурге и других “миллионниках”, но я думаю, что сокращений намного больше. Не секрет, что малый бизнес работает в условиях, когда люди не оформлены официально, а часто это вообще один человек, так что, я думаю, реально цифра — 40−45% по большим городам», — сообщила она.
На втором месте, по словам Владимирской, оказалась туротрасль:
Внутрироссийский туризм не спас отрасль от сокращения, потому что в основном продажи делали менеджеры на зарубежном туризме. Собственно, тут мы видим 20−25% сокращение.
Затем идут энергетика, нефть и газ, притом не напрямую эти отрасли, а организации, которые их обслуживают. «Тут сокращение могло превысить 10%, сейчас точнее сложно сказать», — отметила Владимирская. По ее словам, довольно большие сокращения затронули госсектор.
«Что касается автомобильного сектора, мне кажется, что тут произошла путаница в понятиях. Была приостановка автомобильной отрасли, связанная с тем, что автомобили не покупали на карантине. Сейчас мы видим, что сегмент растет, при этом растет именно в менеджерах по продажам. Он который месяц показывает нехватку во всех дилерских салонах, сокращений мы там не видим, а видим рост», — заявила эксперт. По ее словам, та же ситуация и в сфере недвижимости.
По словам директора агентства «HR Аналитика» Юлии Старковой, наибольшему влиянию подверглись сферы туризма, гостеприимства и развлечений. «Снижение потока туристов, самоизоляция горожан и вводимые ограничения привели к значительному снижению прибыли, а в некоторых случаях и к закрытию предприятий, что негативно отразилось на уровня дохода сотрудников, а в ряде случаев и к их сокращениям», — пояснила она.
В остальных сферах ситуация неоднозначна, но по большей части эксперты наблюдают повышение активности работодателей по сравнению с серединой года «в связи с диверсификацией бизнеса, увеличением производственных мощностей, при этом предлагаемые условия в части заработных плат сохранились на уровне начала 2020 года», добавила Старкова.
Исследование Hays проводилось с октября по декабрь. В нем приняли участие 4385 работников и 545 компаний, российских и зарубежных, ведущих деятельность в России.
Мария Лисицына, Роман Кирьянов