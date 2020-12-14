Россия продлила срок продуктового эмбарго до конца 2021 года

Великобританию и Северную Ирландию включили в список стран, на которые распространяется действие эмбарго, поскольку они вышли из ЕС.
Одновременно продлевается обязанность по уничтожению ввозимой санкционной продукции.
Правительство продлило действие контрсанкций в соответствии с указом президента России Владимира Путина, который он подписал 21 ноября.
Продуктовое эмбарго в России было введено в августе 2014 года, а через год вступил в силу указ, который предусматривает уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в страну вопреки запрету. Контрсанкции были введены в ответ на ограничительные меры, наложенные в отношении России западными странами после того, как Крым вошел в состав РФ.
Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян против уничтожения продуктов, ввезенных в обход санкций.