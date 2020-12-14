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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия продлила срок продуктового эмбарго до конца 2021 года

Правительство России продлило действие специальных экономических мер (продовольственное эмбарго) до 31 декабря 2021 года, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Источник: AP 2020

Великобританию и Северную Ирландию включили в список стран, на которые распространяется действие эмбарго, поскольку они вышли из ЕС.

Одновременно продлевается обязанность по уничтожению ввозимой санкционной продукции.
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Правительство продлило действие контрсанкций в соответствии с указом президента России Владимира Путина, который он подписал 21 ноября.

Продуктовое эмбарго в России было введено в августе 2014 года, а через год вступил в силу указ, который предусматривает уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в страну вопреки запрету. Контрсанкции были введены в ответ на ограничительные меры, наложенные в отношении России западными странами после того, как Крым вошел в состав РФ.

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян против уничтожения продуктов, ввезенных в обход санкций.

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