Минстрой предложил упростить въезд мигрантов-строителей

«При этом въезд на территорию РФ предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что иностранцы-строители должны предоставлять отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда в Россию. Организации будут обязаны разместить привлекаемых для работы граждан, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. При этом мигрантам следует оформить патенты для работы в Москве.
В Минстрое сообщили ТАСС, что по данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов страны наблюдается нехватка мигрантов на стройках. Потребность в рабочей силе в строительной сфере оценивается в более 190 тысяч человек, указывается на сайте «Работа в России». В первую очередь на стройках недостает специалистов из Узбекистана, Украины и Таджикистана.
«Несмотря на рост безработицы и сокращения, граждане России не соглашаются на те позиции, которые ранее занимали мигранты, поскольку зачастую предпочитают более престижную работу», — посетовали в ведомстве.
Сейчас запрет на въезд в РФ не распространяется на привлекаемых высококвалифицированных специалистов и граждан Белоруссии — сотрудников местных компаний, участвующих в обеспечении беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах России.