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13:24 (мск), источник: Daily Storm

Минстрой предложил упростить въезд мигрантов-строителей

Министерство строительства и ЖКХ подготовило предложения для упрощенного въезда в страну мигрантов, трудящихся на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором инициативы направлены на рассмотрение в кабмин. В Минстрое отметили, что сейчас в 50 регионах России не хватает рабочих.

Источник: Reuters

«При этом въезд на территорию РФ предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что иностранцы-строители должны предоставлять отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда в Россию. Организации будут обязаны разместить привлекаемых для работы граждан, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. При этом мигрантам следует оформить патенты для работы в Москве.

В Минстрое сообщили ТАСС, что по данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов страны наблюдается нехватка мигрантов на стройках. Потребность в рабочей силе в строительной сфере оценивается в более 190 тысяч человек, указывается на сайте «Работа в России». В первую очередь на стройках недостает специалистов из Узбекистана, Украины и Таджикистана.

«Несмотря на рост безработицы и сокращения, граждане России не соглашаются на те позиции, которые ранее занимали мигранты, поскольку зачастую предпочитают более престижную работу», — посетовали в ведомстве.

Сейчас запрет на въезд в РФ не распространяется на привлекаемых высококвалифицированных специалистов и граждан Белоруссии — сотрудников местных компаний, участвующих в обеспечении беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах России.

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