Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 декабряПокорение Южного полюса, день рождения Нострадамуса и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
26Скончался Валентин Гафт
14:02 (мск), источник: Секрет Фирмы

Правительство придумало, как остановить рост цен на продукты в России

Члены правительства России на заседании 14 декабря озвучили меры, которые должны остановить рост цен на продукты в стране. Ранее на проблему обратил внимание президент Владимир Путин — он дал чиновникам неделю на ее решение.

Источник: РИА "Новости"

До 20 декабря власти должны заключить соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла, которые подорожали наиболее заметно. Документ зафиксирует цены, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Соглашение будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Видео
Мишустин заявил о важности системных мер при стабилизации цен на продукты
Меры позволят снизить цены на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр, добавил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Следить за тем, как исполняются соглашения, будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Если цены вновь вырастут, то власти могут ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла, добавил Решетников. Это простимулирует производителей продавать товар российским сетям.

Также Минэкономразвития предложило дать кабмину право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары. Планка колебания цен не должна превышать 10%.

Сейчас правительство имеет право на трёхмесячный срок устанавливать цены, если они выросли на 30% за месяц. «Очевидно, этого недостаточно», — подчеркнул Решетников.

Мишустин поддержал инициативу, заявив, что это надо было сделать раньше. «Каждый из профильных министров несёт персональную ответственность за ситуацию с ценами на продукты в России», — добавил глава кабмина.

Также Россия может ввести пошлину на экспорт пшеницы.

Внутри квоты она составит €25 за тонну, вне квоты — 50% от стоимости, но не менее €100, подчеркнул Решетников.

Он также пообещал, что государство поддержит производителей сахара и хлеба в 2021 году. Помощь также получат переработчики муки. Сахарные заводы в следующем году получат возможность брать льготные короткие кредиты на покупку сахарной свёклы у производителей, сказал Патрушев. На субсидирование займов государство потратит 2 млрд рублей.

Если цены российских производителей на сахар не снизится, Минсельхоз может отменить пошлину на его импорт.
Новость
Путин раскритиковал Решетникова за «эксперименты» с ценами на продукты

Мишустин потребовал уже 14 декабря принять все нормативные документы по стабилизации цен на продукты. Он также подчеркнул необходимость поддержки производителей: «Производство должно оставаться выгодным для бизнеса».

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не связывать рост цен с курсом рубля. Рост цен на отечественную продукцию «трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами», заметил представитель Кремля.

Ранее причины подорожания продуктов оценил миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, всему виной высокие проценты по кредитам для аграриев, а также отток россиян из села в мегаполисы. Дерипаска удивился, что в этих условиях россиянам вообще хватает продуктов.

McDonald's открыл свою первую парикмахерскую
Рогозин оценил пуск «Ангары» фразой «она летает, черт возьми»
Чиновникам грозят увольнением за участие в подпольных вечеринках
Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису «Дом с маяком»
Экс-тренер ПСЖ и «Ливерпуля» скончался в возрасте 73 лет
Подруга Захарченко получает штрафы за конфискованный Mercedes
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Авто
В США запатентовали необычную подушку безопасности Она будет работать по принципу «кокона»
Новости партнеров
Парень спас тонущего медведя. Реакция зверя удивляет
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Пенсии в 2021 году повысят на месяц раньше
Анекдот про Вовочку от известной актрисы произвел фурор
Популярные темы на «Детях»
Не ожидала, что будет так сложно. 145
Необычные скульптуры. 126
Большое путешествие Фроши. Похвистнево, Самарская область 86
Где брать кухню недорого?) 49
Новости партнеров
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Парень спас тонущего медведя. Реакция зверя удивляет
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь