Правительство придумало, как остановить рост цен на продукты в России

До 20 декабря власти должны заключить соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла, которые подорожали наиболее заметно. Документ зафиксирует цены, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Соглашение будет действовать до 1 апреля 2021 года.
Меры позволят снизить цены на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр, добавил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Следить за тем, как исполняются соглашения, будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Если цены вновь вырастут, то власти могут ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла, добавил Решетников. Это простимулирует производителей продавать товар российским сетям.
Также Минэкономразвития предложило дать кабмину право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары. Планка колебания цен не должна превышать 10%.
Сейчас правительство имеет право на трёхмесячный срок устанавливать цены, если они выросли на 30% за месяц. «Очевидно, этого недостаточно», — подчеркнул Решетников.
Мишустин поддержал инициативу, заявив, что это надо было сделать раньше. «Каждый из профильных министров несёт персональную ответственность за ситуацию с ценами на продукты в России», — добавил глава кабмина.
Также Россия может ввести пошлину на экспорт пшеницы.
Внутри квоты она составит €25 за тонну, вне квоты — 50% от стоимости, но не менее €100, подчеркнул Решетников.
Он также пообещал, что государство поддержит производителей сахара и хлеба в 2021 году. Помощь также получат переработчики муки. Сахарные заводы в следующем году получат возможность брать льготные короткие кредиты на покупку сахарной свёклы у производителей, сказал Патрушев. На субсидирование займов государство потратит 2 млрд рублей.
Если цены российских производителей на сахар не снизится, Минсельхоз может отменить пошлину на его импорт.
Мишустин потребовал уже 14 декабря принять все нормативные документы по стабилизации цен на продукты. Он также подчеркнул необходимость поддержки производителей: «Производство должно оставаться выгодным для бизнеса».
Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не связывать рост цен с курсом рубля. Рост цен на отечественную продукцию «трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами», заметил представитель Кремля.
Ранее причины подорожания продуктов оценил миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, всему виной высокие проценты по кредитам для аграриев, а также отток россиян из села в мегаполисы. Дерипаска удивился, что в этих условиях россиянам вообще хватает продуктов.