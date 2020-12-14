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16:31 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ назвал признаки телефонного мошенничества

Банк России напомнил главные признаки телефонного мошенничества. По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, в предновогоднее время оно учащается.

Источник: AP 2020

Центробанк выделяет пять признаков телефонных мошенников:

  • Неожиданный звонок от человека, который представляется сотрудником банка, полиции или магазина. Это также может быть СМС.
  • Собеседник заводит разговор о переводе денег. Он может сказать о необходимости заплатить штраф, налог, оплатить какую-то бронь или услугу.
  • Вам делают очень выгодное предложение. Например, говорят об уникальных условиях по кредитам и депозитам, инвестициям. Либо пугают потерей денег.
  • Собеседник пытается узнать данные вашей карты: номер и трехзначный код на обороте (CVV/CVC-код).
  • Моральное давление. Собеседник уговаривает сделать что-то как можно быстрее.

«Звонят из банка с тревожными новостями? Положите трубку и наберите номер горячей линии банка сами, чтобы прояснить реальное положение дел. Прислали странное уведомление от имени Федеральной налоговой службы (ФНС)? Заведите личный кабинет на сайте ФНС — в нем можно проверить суммы налогов и сразу же оплатить их», — советуют в ЦБ.

По данным «Лаборатории Касперского», ущерб от телефонного мошенничества в России за последние два года составил около 40 млрд. руб. Для противодействия телефонному мошенничеству Минцифры предложило обязать операторов связи устанавливать специальные системы, сообщал «Ъ» 16 ноября.

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