16:31 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ назвал признаки телефонного мошенничества
Банк России напомнил главные признаки телефонного мошенничества. По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, в предновогоднее время оно учащается.
Центробанк выделяет пять признаков телефонных мошенников:
«Звонят из банка с тревожными новостями? Положите трубку и наберите номер горячей линии банка сами, чтобы прояснить реальное положение дел. Прислали странное уведомление от имени Федеральной налоговой службы (ФНС)? Заведите личный кабинет на сайте ФНС — в нем можно проверить суммы налогов и сразу же оплатить их», — советуют в ЦБ.
По данным «Лаборатории Касперского», ущерб от телефонного мошенничества в России за последние два года составил около 40 млрд. руб. Для противодействия телефонному мошенничеству Минцифры предложило обязать операторов связи устанавливать специальные системы, сообщал «Ъ» 16 ноября.