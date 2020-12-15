02:07 (мск), источник: Известия
Безвыездная заверка: нотариусы начнут работать через портал госуслуг
Нововведение запустят в первой половине 2021 года.
Открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса можно будет онлайн. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития («Известия» ознакомились с ним).
Согласно документу, эти и многие другие нотариально значимые действия граждане и организации смогут совершить через портал госуслуг уже в первой половине 2021 года.
Эксперты в целом одобрительно отозвались о нововведении, но предостерегли, что оно может спровоцировать мошенничество.
Минэкономразвития подготовило проект постановления, расширяющий перечень функций портала госуслуг. Согласно документу, он будет дополнен дистанционным взаимодействием с нотариусами. Предполагается, что россияне смогут совершать онлайн следующие юридически значимые действия:
Благодаря таким корректировкам целый перечень сервисов станет доступнее и комфортнее для граждан, заявил «Известиям» директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин. Кроме того, новые правила позволят снизить издержки и для органов власти, так как взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн.
По замыслу Минэка, после вступления в силу постановления к порталу госуслуг через Федеральную нотариальную палату смогут подключиться все нотариусы России. Нововведение может заработать уже в первой половине 2021 года, сообщил Виталий Злобин.
В Минюсте сообщили, что проект постановления Минэка поступил к ним для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. Там выразили уверенность, что предлагаемые новеллы позволяют предоставить гражданам и бизнесу новые комфортные условия.
В Федеральной нотариальной палате «Известиям» заявили, что эти нововведения очень востребованы обществом, а удобные цифровые сервисы, которые гарантируют должную защиту прав заявителей, необходимы для стабильности гражданского оборота в цифровых форматах. Рисков от реализации инициативы в палате не увидели, объяснив это тем, что нотариус несет полную имущественную ответственность за результаты своей деятельности.
В конце 2019 года Госдума приняла закон о цифровом нотариате, который разрешает оказывать профильные услуги онлайн. Как пояснили «Известиям» в Минэкономразвития, проект постановления был разработан в продолжение этого закона.
Впрочем, документ Минэка переводит в онлайн не только сервисы нотариусов. Предполагается, что через «Госуслуги» можно будет подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, внести изменения в национальный реестр специалистов в области строительства, инженерных изысканий и
Чем проще россиянам получать услуги нотариуса, тем лучше, поэтому цифровизацию в этой сфере можно только приветствовать, заявил «Известиям» нотариус Алексей Комаров. По его словам, удобство граждан должно быть основным приоритетом при подготовке подобных корректировок.
При этом эксперт отметил, что физлица пока не очень часто делают себе цифровую подпись, но допустил, что в ближайшем будущем это может измениться. Тогда как для юрлиц она уже стала повседневным атрибутом, отметил эксперт.
Перевод части услуг нотариусов в онлайн продолжает курс государства на цифровизацию экономики, а кроме того, дает возможность дистанционного взаимодействия, крайне важную в пандемию, отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Однако при оценке инициативы встает вопрос, как стабильно будет работать система и насколько она окажется удобной для нотариусов и клиентов.
— Например, при открытии наследственных дел большое значение имеет дата подачи заявления — особенно в случае, если это произошло в последний день шестимесячного срока, установленного законом для принятия наследства. Если такое заявление будет подано по старинке на бумажном носителе, в материалах дела и на руках у заявителя останется подтверждение того, что сроки были соблюдены. В электронном виде пока не очень понятно, как будет происходить фиксация, — отметила Мария Спиридонова.
Также не вполне ясно, как будут разрешаться спорные моменты в случае сбоя в системе или при некорректном введении необходимых данных, заявила эксперт.
Расширение функционала портала госуслуг — большое благо для населения, полностью оправданное с точки зрения пандемии, однако остается вопрос цифровой безопасности системы, отметила советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян.
Сегодня для авторизации на портале госуслуг достаточно ввести логин и пароль, а эти данные легко перехватываются мошенниками. В дальнейшем целесообразно перейти к более защищенным и однозначным методам идентификации личности пользователей портала, полагает эксперт.
Кроме того, Елена Авакян обратила внимание, что проект постановления дает гражданам право составлять электронную доверенность на совершение любых юридически значимых действий (в том числе сделок