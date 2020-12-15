09:52 (мск), источник: РИА Новости
Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Самолет МС-21−310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в
Мероприятие состоялось во вторник на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут», которая входит в ОАК «Ростеха».
«Сегодня <…> видим в действии результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей. У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников», — процитировали в
Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе
«Этот полет — результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.
МС-21−300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет «Аэрофлот». Ранее лайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney.