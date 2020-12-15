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10:24 (мск), источник: Газета.Ру

Мишустин подписал документы о стабилизации цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документы о стабилизации цен на продукты. Об этом сообщается на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты… Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент России Владимир Путин.

Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями.

«Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло», — указано на сайте правительства.

Соответствующие договоренности будут действовать до конца первого квартала следующего года. Следить за их исполнениями будет Федеральная налоговая служба.

Так, для стабилизации цен на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем €100 за одну тонну.

Мишустин озвучил пакет мер для снижения цен на продукты
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10:53 (мск)© Ньюстюб
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