Мишустин подписал документы о стабилизации цен на продукты

10:24 (мск), источник: Газета.Ру
«Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты… Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент России Владимир Путин.
Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями.
«Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло», — указано на сайте правительства.
Так, для стабилизации цен на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем €100 за одну тонну.