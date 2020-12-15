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20:34 (мск)

Международный фестиваль рекламы Red Apple 2020 объявил результаты

Юбилейный Red Apple объявил призеров этого сезона по основным конкурсным направлениям Creative, Media, Marketing и в специальной номинации Best in Instagram.

Гран-При фестиваля завоевали: в направлении Creative — агентство Contrapunto с кейсом The Greatest Reads в категории Advertising Excellence (Advertising Excellence/ commercial), в направлении Marketing — агентство Action с кейсом N23. A fragrance based on real events в категории Marketing Disciplines (Best Use of Public Relations). Международное Жюри присвоило 17 золотых наград, 46 — серебряных и 51 бронзовую награду.

Специальные награды Red Apple 2020 были отданы:

  • «СЕТЬ ГОДА»: BBDO GROUP
  • «РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ГОДА»: WWF России, Яндекс. Музыка
  • «АГЕНТСТВО ГОДА» в сегменте CREATIVE: BBDO Moscow
  • «АГЕНТСТВО ГОДА» в сегменте MEDIA: Ruport
  • «АГЕНТСТВО ГОДА» в сегменте MARKETING: Action
Получение рекордного количества наград — потрясающая вещь. Очевидно. Но выигрывать награды только ради наград — бессмысленно. Видеть, как наши клиенты и сотрудники гордятся тем, что участвуют в этих проектах — бесценно. Получение наград — доказательство того, что вы делаете свое дело правильно. Но без идеальных отношений между клиентом и агентством и талантливых, мотивированных членов команды это невозможно. Поэтому, в первую очередь, я фокусируюсь на этом. И как только это будет сделано — будут награды.
Istvan Bracsok
Chief Creative Officer / Founding Partner, White Rabbit Budapest, председатель жюри блока MARKETING

В этому году Международный фестиваль рекламы Red Apple включал в себя только конкурсную часть. Стремительные изменения в мире коснулись не только форматов проведения фестивальных мероприятий, но и конкурсных проектов.

Несмотря на динамику и скорость изменений, во главе угла остается потребитель. При разработке коммуникаций/продуктов важно найти «боль» своего консьюмера, понять, что действительно его беспокоит. И если вы сможете предложить ему решение проблемы как на уровне коммуникации, так и на уровне продукта — вы будете для него ценным, а значит, и эффективным. Эффективными в бизнесе и на фестивалях.
Евгения Лысенко
Директор по развитию бизнеса агентства, OMD Media Direction (Media Direction Group), член жюри блока MEDIA

Золотую награду в категории Best in Instagram за кейс Jagermeister Custom Labels получило агентство Panda Digital. Эта эксклюзивная номинация уже три года включена в программу Фестиваля и поддерживается генеральным social media партнером Instagram. Представители блока жюри отметили, что поданные работы участников в этом году очень сильные. Жюри также выделило:

  • RT: The Endless Letter on Instagram Stories
  • Instinct: IKEA BLANKET FORTS
  • DIDENOK TEAM celebrity agency: Movie series on Instagram

В фестивале традиционно принимали участие представители индустрии из разных стран.

Мы думаем, что участие в фестивалях и награды — это отличный шанс для прогресса в работе, в процессах обмена идеями, налаживании контактов, в представлении нашей страны на международных площадках.
Hovhannes Margaryan
Creative Director, Doping Creative Agency

Остается добавить, что подача заявок на участие и работ, конкурсное судейство и объявление результатов Red Apple 2020 прошли в самом современном формате — онлайн.

Подробнее на официальном сайте Red Apple, а также на портале ADPASS.

Организаторы: АКАР, ADPASS
Генеральный social media партнер: Instagram
Генеральный индустриальный партнер: Sostav
Стратегические партнеры: Яндекс, Mail.Ru Group
Информационные партнеры: ТАСС, Rambler Group, Лента.ру, Газета.ru, Секрет фирмы, WillAd, PR News, Say Hi, Jooble, AllAdvertising, Design Pub, Мир24
Трафик-партнер: Aviasales
При поддержке: IAB Russia, РАМУ, АКМА, НМЦ, BACA, АБКР, ГИПП, НАОМ, REPA
SMM партнер: Lite-Ads
Email-партнер: Дело Тонкое.

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