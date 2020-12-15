20:34 (мск)
Международный фестиваль рекламы Red Apple 2020 объявил результаты
Юбилейный Red Apple объявил призеров этого сезона по основным конкурсным направлениям Creative, Media, Marketing и в специальной номинации Best in Instagram.
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Специальные награды Red Apple 2020 были отданы:
Получение рекордного количества наград — потрясающая вещь. Очевидно. Но выигрывать награды только ради наград — бессмысленно. Видеть, как наши клиенты и сотрудники гордятся тем, что участвуют в этих проектах — бесценно. Получение наград — доказательство того, что вы делаете свое дело правильно. Но без идеальных отношений между клиентом и агентством и талантливых, мотивированных членов команды это невозможно. Поэтому, в первую очередь, я фокусируюсь на этом. И как только это будет сделано — будут награды.
В этому году Международный фестиваль рекламы Red Apple включал в себя только конкурсную часть. Стремительные изменения в мире коснулись не только форматов проведения фестивальных мероприятий, но и конкурсных проектов.
Несмотря на динамику и скорость изменений, во главе угла остается потребитель. При разработке коммуникаций/продуктов важно найти «боль» своего консьюмера, понять, что действительно его беспокоит. И если вы сможете предложить ему решение проблемы как на уровне коммуникации, так и на уровне продукта — вы будете для него ценным, а значит, и эффективным. Эффективными в бизнесе и на фестивалях.
Золотую награду в категории Best in Instagram за кейс Jagermeister Custom Labels получило агентство Panda Digital. Эта эксклюзивная номинация уже три года включена в программу Фестиваля и поддерживается генеральным social media партнером Instagram. Представители блока жюри отметили, что поданные работы участников в этом году очень сильные. Жюри также выделило:
В фестивале традиционно принимали участие представители индустрии из разных стран.
Мы думаем, что участие в фестивалях и награды — это отличный шанс для прогресса в работе, в процессах обмена идеями, налаживании контактов, в представлении нашей страны на международных площадках.
Остается добавить, что подача заявок на участие и работ, конкурсное судейство и объявление результатов Red Apple 2020 прошли в самом современном формате — онлайн.
Подробнее на официальном сайте Red Apple, а также на портале ADPASS.
Организаторы: АКАР, ADPASS
Генеральный social media партнер: Instagram
Генеральный индустриальный партнер: Sostav
Стратегические партнеры: Яндекс, Mail.Ru Group
Информационные партнеры: ТАСС, Rambler Group, Лента.ру, Газета.ru, Секрет фирмы, WillAd, PR News, Say Hi, Jooble, AllAdvertising, Design Pub, Мир24
Трафик-партнер: Aviasales
При поддержке: IAB Russia, РАМУ, АКМА, НМЦ, BACA, АБКР, ГИПП, НАОМ, REPA
SMM партнер: Lite-Ads
Email-партнер: Дело Тонкое.