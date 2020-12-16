Аналитики прогнозируют снижение процентов по кредитам

«Ставки по займам могут продолжить постепенно уменьшаться в ближайшие три-шесть месяцев в связи с мягкой монетарной политикой и снижением премии за кредитный риск. Она значительно выросла в начале 2020 года на фоне пандемии и экономического спада», — ожидает ведущий аналитик группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Дмитрий Назаров.
Тарифы по долгосрочным кредитам в большей степени зависят от доходностей по ОФЗ, которые могут сократиться с нынешних 5,25% до 5% в ближайшее время, считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. По его словам, такой сценарий может удешевить стоимость кредитования для наиболее надежных заемщиков — крупных корпоративных клиентов и людей, оформляющих обычную негосударственную ипотеку.
В ближайшие месяцы ставки по кредитам будут снижаться, поскольку в начале 2021 года ЦБ вполне может уменьшить ключевой показать еще на 0,25 п.п. до 4%, допускает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
В течение 2020 года ЦБ опустил ключевую ставку на 2 п.п. до 4,25%. Вслед за этим банки снижали тарифы по кредитам и депозитам.