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12:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Банкам предложили объединить платежи за услуги ЖКХ

Ассоциация «Финтех» (АФТ) предлагает банкам создать платформу-агрегатор поставщиков услуг ЖКХ. Она призвана обеспечить для всех желающих банков возможность проводить любые платежи для населения, тем самым снизив уровень монополизации на рынке.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Однако за присутствие на платформе придется платить поставщикам услуг, причем не в рамках прямых договоренностей с банками, а по правилам и тарифам Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ.

Как стало известно «Ъ», АФТ хочет запустить проект «Платформа-агрегатор поставщиков услуг (платформа ЖКХ)». В письме ассоциации банкирам говорится, что они должны оценить проект и дать ответ о намерении участвовать в его реализации до 18 декабря. Как следует из презентации, с которой ознакомился «Ъ», речь идет о создании единой платформы для оплаты услуг ЖКХ и др., куда подключатся и поставщики услуг и банки.

Расчеты в системе будут происходить с помощью СБП ЦБ. Тарифы на платежи ограничены 0,4−0,7% в зависимости от поставщика услуги, для граждан они бесплатны.

В презентации утверждается, что сейчас на рынке существует «монополизация услуг» (крупнейшие игроки Сбербанк и «Почта России») и большинство банков лишены возможности предоставлять клиентам возможность оплаты ЖКХ из-за прямых договоренностей крупных конкурентов с поставщиками. Речь идет не только о коммунальных услугах, но и, например, интернет-провайдерах, детских садах, школах и так далее.

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В 2015—2019 годах, по данным BusinesStat, оборот рынка ЖКУ увеличился на 26,5%: с 2,22 трлн до 2,81 трлн руб. По прогнозам компании, в 2020 году оборот рынка ЖКУ сократится на 4,9%, до 2,67 трлн руб. В 2021 году оборот вырастет на 6,6%, до 2,85 трлн руб.

Как сообщили «Ъ» в АФТ, инициатива исходит от одного из участников ассоциации (название не раскрывается). «Для анализа востребованности этих изменений рынком ассоциация запустила опрос, — пояснили там.— Планируется дать оценку инициативы, проанализировать риски». В ЦБ сказали, что готовы обсудить с участниками рынка «итоги этой работы».

В официальных беседах банкиры осторожны. Как сообщили «Ъ» в банке «Открытие», основным плюсом идеи выглядит отсутствие необходимости заключать договор с поставщиками. «Из минусов мы бы указали на отсутствие возможности уникального сотрудничества между банком и поставщиком, так как все банки—участники СБП будут в равных условиях, — отметили там.— Кроме того, подключение, скорее всего, смогут организовать только крупные поставщики». ВТБ заинтересован в участии в проекте, как и Райффайзенбанк и Почта-банк. Член правления Альфа-банка Иван Пятков назвал проект «возможностью дать всем клиентам удобный и недорогой сервис для оплаты ЖКХ, доступный через любой банк».

Мы считаем важным рассмотреть вопрос, как и кто, за счет чего будет банкам компенсировать те расходы, которые у них неизбежно возникают, когда банки администрируют такого рода платежи.
Эльвира Набиуллина
глава ЦБ, о комиссиях по оплате услуг ЖКХ, 24 июля

Зампред правления «Русского стандарта» Елена Петрова также подтвердила участие в проекте: «Сейчас на рынке очень много различных агрегаторов, которые имеют свои базы поставщиков услуг, а также один крупный монополист. Создание национальной единой платформы агрегатора поставщиков услуг позволит объединить всю информацию в одном месте».

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В Московском кредитном банке (МКБ) надеются, что система со временем позволит предоставить клиентам максимально широкий спектр поставщиков услуг для оплаты счетов, а самим банкам поможет экономить ресурсы: «Мы рассмотрим участие в проекте после детального изучения». В Сбербанке и «Почте России», которые являются крупнейшими игроками на рынке платежей за ЖКУ, на запросы «Ъ» не ответили.

Однако в неформальных разговорах банкиры звучат уже далеко не так лояльно. «Для нас подобная структура — конкурент, который хочет выйти на уже сформированный рынок», — отмечает один из крупных игроков. «Истинная цель проекта — обеспечение объемов для СБП. Речь не только о ЖКУ, где у СБП сейчас 0,4% комиссии, но и о других, где 0,7% комиссии, — уверен представитель одного из крупнейших банков.— Нам это точно невыгодно, и даже для небольших банков смысл участия весьма неочевиден».

Ксения Дементьева

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