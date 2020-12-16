10:00 (мск), источник: Известия
Число вакансий в Москве выросло с начала пандемии COVID-19 в два раза
Число вакансий в Москве выросло более чем в два раза с начала пандемии. Об этом 16 декабря сообщается на сайте мэра Москвы.
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«Количество вакансий в два с половиной раза выше, чем до пандемии, и составляет более 260 тыс., что значительно повышает возможности найти подходящую работу», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, с начала осени было трудоустроено 85 тыс.
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