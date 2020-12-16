Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
12«Высокая вода» в Венеции
6Победители фотоконкурса Earth Photo
10:00 (мск), источник: Известия

Число вакансий в Москве выросло с начала пандемии COVID-19 в два раза

Число вакансий в Москве выросло более чем в два раза с начала пандемии. Об этом 16 декабря сообщается на сайте мэра Москвы.

Источник: Reuters

«Количество вакансий в два с половиной раза выше, чем до пандемии, и составляет более 260 тыс., что значительно повышает возможности найти подходящую работу», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что активное трудоустройство и возвращение людей на рынок труда сейчас являются приоритетами работы властей.

По ее словам, с начала осени было трудоустроено 85 тыс. сотрудников-соискателей. В начале октября регистрируемая безработица составляла 3,04%, сейчас уже 1,73%, добавила Ракова.

5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

Согласно результатам опроса «Социальное самочувствие россиян», проведенного Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Москва является наиболее привлекательным городом для ее жителей по сравнению с другими городами России — в первую очередь из-за возможностей для трудоустройства и получения хорошего образования.

Ранее, 15 декабря, эксперты Headhunter назвали самые востребованные профессии 2020 года. В топ-3 менеджеры по продажам, инженеры и водители. В число востребованных профессий вошли также врачи, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

С января по октябрь 2020 года более 1 млн безработных граждан нашли работу и были сняты с учета в центрах занятости, сообщали в ноябре в Министерстве труда и соцзащиты.

В 2019 году этот показатель составил 660 тыс. человек, отметили в ведомстве.

 По мотивам пенсии: половина участников НПО может остаться без госстрахования
Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
Помпео назвал Россию «реальным вызовом»
Совфед планирует законодательно запретить «трэш-стримы»
Ученые назвали самое опасное время после выздоровления от COVID
«Аэрофлот» назвал тренажер причиной аварии в Шереметьево
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе
СМИ: антитела к COVID нашли у 50% пациентов в Сибири и на Урале
Государство выиграло 80% дел о необоснованной налоговой выгоде
Gnezdo.ru
Бесподобно: шедевр, который запал зрителям в душу
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Красивая пара: а теперь смотри, где они живут
Кино
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу Недавно пережившая развод актриса будет помогать невестам проверять верность их женихов
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Популярные темы на «Детях»
Лихие 90е 483
Муж и деньги 223
Как поддержать мужа 219
звезды на чаепитии Dior 94
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь