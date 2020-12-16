X5 Retail Group снизит цены на социально значимые продукты

«Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко», — говорится в сообщении.
На полках такие товары пометят специальными ценниками.
Как пояснил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, обнуление наценки позволит снизить розничные цены на товары первой необходимости.
«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — заявил он.
Торговые расходы на эти товары (на аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала и т. п.) компания покроет за собственный счет, отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, в X5 подчеркнули, что участвуют в работе по заключению межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар.
Такие соглашения Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба намерены подписать на этой неделе с производителями и торговыми сетями. Это часть комплекса мер по сдерживанию роста цен на продукты, о котором объявило правительство.
Вопрос о росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент Владимир Путин. Он обратил внимание, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб. Глава государства подчеркнул, что это не следствие пандемии, а попытка подогнать внутренние цены под мировые, и поручил разобраться в ситуации.