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14:28 (мск), источник: РИА Новости

X5 Retail Group снизит цены на социально значимые продукты

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявила, что с 16 декабря обнулит торговую наценку на семь социально значимых товаров.

Источник: РИА Новости

«Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко», — говорится в сообщении.

На полках такие товары пометят специальными ценниками.

Как пояснил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, обнуление наценки позволит снизить розничные цены на товары первой необходимости.

«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — заявил он.

Торговые расходы на эти товары (на аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала и т. п.) компания покроет за собственный счет, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в X5 подчеркнули, что участвуют в работе по заключению межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар.

Такие соглашения Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба намерены подписать на этой неделе с производителями и торговыми сетями. Это часть комплекса мер по сдерживанию роста цен на продукты, о котором объявило правительство.

Вопрос о росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент Владимир Путин. Он обратил внимание, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб. Глава государства подчеркнул, что это не следствие пандемии, а попытка подогнать внутренние цены под мировые, и поручил разобраться в ситуации.

Х5 Retail пообещала снизить цены на хлеб и тушенку
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