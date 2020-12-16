11:46 (мск), источник: Известия
Россияне стали чаще соглашаться на «черную» зарплату
Количество россиян, согласных на «черную» зарплату, за три месяца выросло и составляет 44%, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
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В исследовании, которе прошло в декабре, приняли участие 1600 респондентов со всех регионов страны. Аналитики сервиса пришли к выводу, что 44% опрошенных готовы сегодня согласиться на зарплату «в конверте». Не хотят принимать невыгодные для себя условия менее трети россиян (31%). Большая доля респондентов (25%) затруднилась ответить.
«Особенно много потенциально согласных получать выплаты по “черной” или “серой” схеме среди мужчин: 49% против 39% среди женщин. Готовы рисковать респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и те, кому больше 45 лет (по 46%)», — говорится в результатах опроса, поступившем в «Известия».
В то же время он пока соответствует средним значениям за 11 лет наблюдений (44%).
«Количество соискателей, готовых на невыгодные условия ради трудоустройства, растет в периоды экономической нестабильности. Так, в разгар самоизоляции в апреле 2020 года на “черную” зарплату были согласны 46% россиян», — говорится в сообщении.
Чаще всего же готовность получать зарплату «в конверте» респонденты выражали в феврале посткризисного 2009 года (60%), реже всего — в марте 2018 и в августе—сентябре 2020-го (по 39%), заключили аналитики сервиса.
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