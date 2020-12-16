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11:46 (мск), источник: Известия

Россияне стали чаще соглашаться на «черную» зарплату

Количество россиян, согласных на «черную» зарплату, за три месяца выросло и составляет 44%, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

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Источник: Агентство «Москва»

В исследовании, которе прошло в декабре, приняли участие 1600 респондентов со всех регионов страны. Аналитики сервиса пришли к выводу, что 44% опрошенных готовы сегодня согласиться на зарплату «в конверте». Не хотят принимать невыгодные для себя условия менее трети россиян (31%). Большая доля респондентов (25%) затруднилась ответить.

«Особенно много потенциально согласных получать выплаты по “черной” или “серой” схеме среди мужчин: 49% против 39% среди женщин. Готовы рисковать респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и те, кому больше 45 лет (по 46%)», — говорится в результатах опроса, поступившем в «Известия».

Отмечается, что уровень соискательской тревожности повысился по отношению к августу—сентябрю, когда число россиян, готовых на зарплату «в конверте», составляло по 39%.

В то же время он пока соответствует средним значениям за 11 лет наблюдений (44%).

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«Количество соискателей, готовых на невыгодные условия ради трудоустройства, растет в периоды экономической нестабильности. Так, в разгар самоизоляции в апреле 2020 года на “черную” зарплату были согласны 46% россиян», — говорится в сообщении.

Чаще всего же готовность получать зарплату «в конверте» респонденты выражали в феврале посткризисного 2009 года (60%), реже всего — в марте 2018 и в августе—сентябре 2020-го (по 39%), заключили аналитики сервиса.

Ранее 16 декабря портал «Работа.ру» опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве за декабрь. В их число вошли анестезиолог-реаниматолог, барбер и PHP-разработчик.

Накануне, 15 декабря, портал HeadHunter опубликовал рейтинг самых востребованных профессий в 2020 году. Лидерами рейтинга стали менеджеры по продажам, инженеры и водители. Также в рейтинг попали врачи, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

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