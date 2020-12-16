Правительство хочет получить право регулировать цены на товары

«Это законопроект, который наделяет правительство правом при определенных условиях вводить регулируемые цены на них (социально значимые продукты.— “Ъ”). А также проект постановления, который позволит в случае роста цен на социально значимые продукты питания вмешиваться в ситуацию. Но уже не при изменении цен на 30% в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10%», — сказал премьер на заседании правительства. «Мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен. И принять все необходимые решения, чтобы защитить интересы людей. Своевременно принимать меры, а не ждать, пока цены рванут вверх», — добавил ъон.
Напомним, 14 декабря Михаил Мишустин подписал несколько постановлений для стабилизации ситуации с ценами на рынке продуктов. Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат спецсоглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями для сдерживания цен на отдельные виды товаров. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Меры приняты после резкого роста цен на сахар, подсолнечное масло, муку и хлеб.