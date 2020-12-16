Компании отказываются от минимальных наценок на дешевые продукты

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») с 16 декабря установит нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров, сообщила компания в среду. Речь идет о семи товарах «первой цены» (самых дешевых в категории). По одному наименованию: макаронных изделий, хлеба, тушеной говядины, черного чая, картофеля, зерновых хлопьев, молока.
Расходы на эти товары, включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала, будут покрыты за счет компании. На полках такие товары будут помечены специальными ценниками.
«Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — отметил CEO Х5 Игорь Шехтерман.
О необходимости стабилизировать цены на некоторые базовые продукты питания на прошлой неделе заявил президент Владимир Путин, который указал на резкий рост стоимости макарон, сахара и растительного масла. Во вторник премьер Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты.
В их числе — соглашения, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба должны заключать с производителями и торговыми сетями. В соответствии с этими договоренностями предельная отпускная цена на подсолнечное масло может быть установлена в 95 рублей за 1 л, розничная — в 110 рублей за 1 л. Для сахара — 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. Соглашения должны действовать до конца первого квартала 2021 года.
По данным Минпромторга, всего к проекту может присоединиться около 60 федеральных и региональных сетей.
В «Магните» заявили, что наценка на социально значимые продукты в магазинах сети и так находится на минимальных или нулевых уровнях. «Текущая проблема роста цен на эти товары связана не с наценкой торговых сетей, а увеличением закупочных цен», — заявил представитель сети.
Директор по коммуникациям «Auchan Ритейл Россия» Наталья Рычкова рассказала, что ряд товаров, в том числе капуста, картофель, лук, морковь, огурцы, бананы, охлажденная курица под собственной торговой маркой, сахар, подсолнечное масло и др., продается по цене ниже закупочной или с минимальной торговой наценкой. В сети заверили, что используют эту практику уже в течение нескольких лет на постоянной основе.
Во «ВкусВилле» сообщили, что продавали и продолжат предлагать продукты по «справедливой рыночной цене». В Российском союзе пекарей заявили, что поддерживают инициативу X5, только если нулевая наценка будет «в чистом виде», а не в качестве промо.
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов указывает, что товары «первой цены» из перечисленных X5 категорий и так продаются с минимально возможной наценкой, зато они выступают хорошим драйвером трафика.
В результате потенциальное снижение рентабельности X5 от инициативы будет незначительным, зато акция может больше дать с точки зрения маркетинга на волне обсуждения необходимости стабилизации цен на продукты, тем более что компания первой сделала такое заявление, рассуждает он. По словам аналитика, X5 теоретически может сохранять акцию достаточно долго, если увидит положительный эффект.
Алексей Полухин, Анатолий Костырев