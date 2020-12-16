Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 декабряОснование дома моды "Кристиан Диор" и футбольного клуба "Милан", начало революции в Румынии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
26Скончался Валентин Гафт
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
15:38 (мск), источник: РИА Новости

Новый пассажирский Ил-114−300 совершил первый полет

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет Ил-114−300 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Источник: Ростех

Полет состоялся на аэродроме в Жуковском.

Новость
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

Ранее машина в рамках подготовки к летным испытаниям выполнила несколько скоростных пробежек по полосе с подъемом передней стойки шасси.

Ил-114−300 — отечественный пассажирский самолет, модернизированная версия Ил-114. Машина предназначена для региональных перевозок, она может взять на борт 68 пассажиров. Дальность полета — до 1,9 тысячи километров.

Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7−117СТ-01.

Новый самолет может использовать короткие взлетно-посадочные полосы, грунтовые аэродромы, ледовые полосы в Арктике. Также Ил-114−300 смогут принимать аэродромы со слабым техническим оснащением.

 'Я вас не приглашал'. Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху
Названо неожиданное опасное последствие ношения масок
Компании отказываются от минимальных наценок на дешевые продукты
С января расплатиться наличными станет сложнее
В Нижегородской области священники сожгли колокольню
Власти нескольких регионов опровергли волну сообщений о локдауне
Названы победители конкурса Nature Photographer awards (фото)
В капсуле «Хаябуса-2» нашли первозданное космическое вещество
Биолог показал, как гусеница притворяется тарантулом (видео)
Hi-Tech
Опасный маневр россиян попал на видео Впечатляющее зрелище
Кино
Названы лучшие актер и актриса года Кино Mail.ru представляет рейтинги актеров и кинопроектов по итогам этого непростого, но интересного года
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Лихие 90е 786
Что интересно вашим малышам? 102
звезды на чаепитии Dior 97
как то все вышло совсем не так как я хотела и одновременно именно так как я хотела 91
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь