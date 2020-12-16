15:38 (мск), источник: РИА Новости
Новый пассажирский Ил-114−300 совершил первый полет
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет Ил-114−300 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в
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Полет состоялся на аэродроме в Жуковском.
Ранее машина в рамках подготовки к летным испытаниям выполнила несколько скоростных пробежек по полосе с подъемом передней стойки шасси.
Ил-114−300 — отечественный пассажирский самолет, модернизированная версия Ил-114. Машина предназначена для региональных перевозок, она может взять на борт 68 пассажиров. Дальность полета — до 1,9 тысячи километров.
Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7−117СТ-01.
Новый самолет может использовать короткие