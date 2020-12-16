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17:10 (мск), источник: РБК

Курс биткоина впервые в истории превысил $20 тыс

Стоимость первой криптовалюты обновила максимум, установленный в начале декабря текущего года. За последние три месяца она выросла более чем на 100%

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Источник: Reuters

В среду, 16 декабря, курс биткоина на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase, впервые в истории поднялся выше $20 тыс. Последняя волна роста стоимости актива началась 11 декабря, с локального минимума в $17,5 тыс.

За пять дней биткоин подорожал на 14%, с начала сентября — более чем на 100%.
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За последнюю неделю две крупные компании сообщили об инвестициях в биткоин. Например, инвестфонд Ruffer с активами на $27 млрд объявил о вложении $15 млн в первую криптовалюту, сделка прошла в ноябре. Также на прошлой неделе американская компания MassMutual, чей инвестиционный фонд превышает $235 млн, приобрела 5470 биткоинов на $100 млн.

Положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой. В 2021 году компания запустит сервис для хранения цифровых денег.

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В декабре работать с криптовалютой начал и другой банк — крупнейший в Сингапуре DBS. Он запустил сервис для хранения цифровых активов и платформу для торговли ими. Пользователи сервиса смогут покупать и продавать 4 монеты: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и XRP.

Одно из самых важных событий в сфере криптовалют произошло в первой половине ноября. Платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США.

С 11 ноября все американские пользователи сервиса получили возможность покупать, держать и продавать криптовалюту напрямую через PayPal.

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