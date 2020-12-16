Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 декабряОснование дома моды "Кристиан Диор" и футбольного клуба "Милан", начало революции в Румынии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12«Высокая вода» в Венеции
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
18:54 (мск), источник: Ведомости

Цены на сахар и подсолнечное масло должны снизиться в течение пяти дней

Минсельхоз заключил с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Стороной соглашений также выступил Минпромторг.

«В соответствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», — сказал Патрушев на церемонии подписания соглашений. В результате реализации этих мер, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 г., оптовые цены на сахар снизятся до 36 руб. за кг, на подсолнечное масло — до 95 руб. за литр, объяснил министр.

Цены на эти продукты в рознице составят 46 руб. и 110 руб. соответственно, уточнили в пресс-службе Минпромторга.

Патрушев напомнил, что соглашения подписаны по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и направлены на стабилизацию цен на продовольствие, в частности, на сахар и подсолнечное масло. Параметры соглашений Минсельхоз проработал с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой.

На совещании 9 декабря президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

 В России за сутки выявили 26 509 случаев коронавируса
Как Джефф Кили придумал «Оскара» для компьютерных игр
Компании отказываются от минимальных наценок на дешевые продукты
С января расплатиться наличными станет сложнее
Киргизский школьник попросил у Путина акции «Газпрома»
Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России
Названы победители конкурса Nature Photographer awards (фото)
Цена биткоина обновила исторический максимум
Новый Ил-114-300 совершил первый полет (видео)
Hi-Tech
Опасный маневр россиян попал на видео Впечатляющее зрелище
Авто
Lamborghini выпустила уникальный суперкар без крыши (фото) Модель SC20 собрана на заказ в единственном экземпляре
Кино
Названы лучшие актер и актриса года Кино Mail.ru представляет рейтинги актеров и кинопроектов по итогам этого непростого, но интересного года
Новости партнеров
Ворона попросила открыть ей окно. Люди не знали, чем обернется их поступок
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Главный симптом COVID задолго до кашля
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Никогда не трогайте деньги, оставленные на авто
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь