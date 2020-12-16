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22:36 (мск), источник: Коммерсантъ

ФРС США сохранила ставку на уровне 0−0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0−0,25% годовых. ФРС не ожидает изменения ставки до конца 2021 года. Решение о сохранении ставки принято в шестой раз.

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Источник: AP 2020

«Комитет (по операциям на открытом рынке.— “Ъ”) решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0−0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам в отношении максимальной занятости и роста инфляции до 2%», — говорится в сообщении регулятора.

Все члены комитета ожидают, что ставка останется на этом же уровне в 2021 году. Большинство представителей комитета считают, что ставка также сохранится в 2022 и 2023 годах. Один считает, что ее нужно повысить в 2022 году, пятеро выступили за повышение в 2023 году.

ФРС улучшила прогноз падения ВВП США в 2020 году с 3,7% до 2,4%. Прогноз роста на 2021 года улучшен с 4% до 4,2%, а в 2022-м — с 3% до 3,2%.

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