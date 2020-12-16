ФРС США сохранила ставку на уровне 0−0,25%

«Комитет (по операциям на открытом рынке.— “Ъ”) решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0−0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам в отношении максимальной занятости и роста инфляции до 2%», — говорится в сообщении регулятора.
Все члены комитета ожидают, что ставка останется на этом же уровне в 2021 году. Большинство представителей комитета считают, что ставка также сохранится в 2022 и 2023 годах. Один считает, что ее нужно повысить в 2022 году, пятеро выступили за повышение в 2023 году.
ФРС улучшила прогноз падения ВВП США в 2020 году с 3,7% до 2,4%. Прогноз роста на 2021 года улучшен с 4% до 4,2%, а в 2022-м — с 3% до 3,2%.