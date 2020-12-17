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01:18 (мск), источник: Известия

Всемирный банк дал России рекомендации по ускорению экономического роста

Пересмотреть политику импортозамещения, поддержать сектор услуг, создать национальный институт по привлечению инвестиций — эти и многие другие меры стоит предпринять России, чтобы добиться экономического роста и интегрироваться в глобальные цепочки стоимости. Такие рекомендации содержатся в отчете Всемирного банка об экономике РФ (есть в распоряжении «Известий»).

Источник: Известия

Кроме того, целесообразно снизить импортные пошлины, отказаться от устаревших правил технического регулирования и уделить внимание защите прав инвесторов, уверены западные экономисты.

Пока же Россия не может похвастаться стопроцентной вовлеченностью в международную торговлю и сеть прямых иностранных инвестиций, а это значит, что у нее есть неосвоенный потенциал, говорится в отчете Всемирного банка.

По мнению экономистов, шаг навстречу такой интеграции несет в себе много преимуществ для нашей страны — позволит достичь национальных целей, диверсифицировать экономику, увеличить ВВП и приумножить выгоды от традиционной торговли.

В Минэкономразвития на просьбу «Известий» прокомментировать данные отчета заявили, что особый акцент в обеспечении роста ВВП сделан на поддержке инвестиционной активности с помощью реализации крупных проектов, а также на развитии экспорта и конкуренции, повышении производительности труда, поддержке ключевых отраслей экономики и т. д.

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