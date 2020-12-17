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01:57 (мск), источник: Известия

В российских ТЦ из-за кризиса закрылось 20% магазинов

Из-за кризиса в российских моллах обанкротилось 20% магазинов. В основном это малый и средний бизнес, рассказали «Известиям» в Союзе торговых центров. Там добавили, что в стране сегодня работает порядка 3 тыс. торговых центров. Около 60% арендаторов в них — представители крупных федеральных ритейл-сетей разной направленности, и 40% — средний и малый бизнес.

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Источник: Известия

«По нашим данным, примерно 20% магазинов в моллах закрылись в течение 2020 года. В основном это малые и средние предприниматели — всего примерно 1 млн компаний. Федеральные сети пока чувствуют себя лучше», — рассказал «Известиям» президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Закрытие магазинов из категории малого и среднего бизнеса напрямую связано с пандемией, указала партнер Colliers International Анна Никандрова. Из-за введенных ограничений и падения покупательского спроса заметно снизилась выручка, но расходы на аренду уменьшились не пропорционально. У многих небольших компаний не оказалось запаса свободных средств, чтобы пережить ситуацию, рассказала эксперт.

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Также около половины операторов закрыли хотя бы один магазин. Но в большинстве случаев это связано с тем, что им не удалось договориться с собственниками помещений о скидках, или с тем, что ставка аренды конкретного помещения оказалась выше трафика там, сообщил генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых.

По мнению Булата Шакирова, в ближайшие два года в России может произойти настоящий передел рынка ТЦ. До половины моллов обанкротятся даже без ввода повторного полного локдауна, что приведет к росту безработица, полагает он.

В начале года, во время локдауна, снижение оборотов непродовольственных ритейлеров было беспрецедентным. Например, в апреле падение составило 40%, в мае — 30%, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Там не прокомментировали, планирует ли ведомство оказывать дополнительную помощь предприятиям торговли.

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