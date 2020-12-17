02:59 (мск), источник: Известия
Мобильный трафик вырос в полтора раза
Объем мобильного
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В дальнейшем рост нагрузки на 4G приведет к тому, что будет снижаться средняя скорость мобильного интернета, считает аналитик TelecomDaily Илья Шатилин. Емкости сетей четвертого поколения не хватает во многих местах уже сейчас, отметил специалист.
LTE можно развивать и дальше, наращивая их емкость внутри помещений, где генерируется 80% трафика, добавил эксперт. Но для этого нужны большие инвестиции, а внедрение 5G позволило бы значительно увеличить возможности операторов за гораздо меньшие средства, добавил аналитик.
Загрузка российских сетей LTE неравномерна,
К 2024 году независимая сеть пятого поколения появится в 10 российских