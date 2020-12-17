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02:59 (мск), источник: Известия

Мобильный трафик вырос в полтора раза

Объем мобильного интернет-трафика за первые девять месяцев этого года составил 16,2 млрд ГБ. Это следует из статистики Минцифры, с которой ознакомились «Известия». В прошлом году за этот же период показатель составил 10,9 млрд ГБ, сообщало ведомство ранее. Общий объем использованного (скачанного и сгенерированного) трафика за первые три квартала этого года составил 59,9 млрд ГБ. То есть на долю мобильного интернета приходится 27%.

Источник: Известия

В дальнейшем рост нагрузки на 4G приведет к тому, что будет снижаться средняя скорость мобильного интернета, считает аналитик TelecomDaily Илья Шатилин. Емкости сетей четвертого поколения не хватает во многих местах уже сейчас, отметил специалист.

LTE можно развивать и дальше, наращивая их емкость внутри помещений, где генерируется 80% трафика, добавил эксперт. Но для этого нужны большие инвестиции, а внедрение 5G позволило бы значительно увеличить возможности операторов за гораздо меньшие средства, добавил аналитик.

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Загрузка российских сетей LTE неравномерна, кое-где она высокая уже сегодня, согласен аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. С учетом значительных инвестиций российских операторов пропускную способность 4G еще как минимум пару лет можно наращивать так, чтобы абоненты не сталкивались с заметным падением средних скоростей доступа, считает он.

К 2024 году независимая сеть пятого поколения появится в 10 российских городах-миллионниках, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Ранее планировалось, что устойчивое покрытие 5G будет обеспечено к 2022 году в 10 мегаполисах, а во всех городах России с населением от миллиона человек — к 2024 году, указано в национальной программе «Цифровая экономика».

Во время загрузки произошла ошибка.
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