Цена биткоина впервые в истории превысила $22 000

Цена биткоина впервые превысила $22 000, следует из данных онлайн-биржи CoinMarketCap. По ее данным, к 9:00 мск криптовалюта дорожала на 14,37% за сутки и стоила $22 149.
В ноябре цена биткоина побила установленный в конце 2017 года рекорд стоимости, поднявшись выше $19 800. Отметку в $20 000 криптовалюта впервые преодолела в среду. На этой неделе биткоин подорожал примерно на 20%, а за год вырос в цене более чем втрое, отмечает Bloomberg.
Некоторые эксперты говорят, что биткоин вытесняет золото с позиции актива, покупаемого для диверсификации портфеля на фоне слабости доллара и потенциального инфляционного давления, пишет Bloomberg. Тогда как другие видят в происходящем спекуляции, которые неизбежно приведут к падению, схожему с тем, что началось три года назад после мощного ралли криптовалюты. Однако в этот раз есть признаки того, что усилилась роль долгосрочных инвесторов в криптовалюту, таких как управляющие фонды, квантовые фонды и фэмили-офисы, подчеркивает агентство.
Ограниченное предложение биткоинов вкупе с «безудержным печатанием денег» Федрезервом США означают, что криптовалюта должна в конечном счете подорожать примерно до $400 000, заявил Bloomberg директор по инвестициям Guggenheim Скотт Минерд. Если биткоин сохранит набранные темпы, то «следующей настоящей целью будет $36 000», сказал агентству Дэн Гансберг — генеральный директор платформы для торговли криптовалютами Hxro.
«Меры стимулирования Федрезерва, возможно, придали дополнительный импульс, но давайте посмотрим правде в глаза, биткоину он не нужен», — сказал агентству старший рыночный аналитик Oanda Europe Крейг Эрлам. По его словам, рост выше $20 000 может спровоцировать «шумиху» и позволить биткоину закончить год на высоких отметках.