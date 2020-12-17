12:34 (мск), источник: Известия
Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазового сектора
Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы», заявил в четверг, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе большой
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
По его словам, на данный момент 70% бюджета страны формируется уже не за счет нефтегазовых доходов.
«Это значит, что мы хоть и не в полной мере, но начинаем слезать с нефтегазовой иглы. И если
В сентябре текущего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выразила мнение, что в настоящее время начался активный процесс, когда Россия слезает с «нефтяной иглы».
Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь в июне рассказал, что стране невыгодны слишком высокие цены на нефть, и назвал комфортную стоимость в $50 за баррель.