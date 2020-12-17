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12:34 (мск), источник: Известия

Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазового сектора

Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы», заявил в четверг, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

По его словам, на данный момент 70% бюджета страны формируется уже не за счет нефтегазовых доходов.

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«Это значит, что мы хоть и не в полной мере, но начинаем слезать с нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представить нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», — сказал глава государства.

Президент при этом отметил, что зависимость от нефтегазового сектора все еще остается, и она большая.

В сентябре текущего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выразила мнение, что в настоящее время начался активный процесс, когда Россия слезает с «нефтяной иглы».

Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь в июне рассказал, что стране невыгодны слишком высокие цены на нефть, и назвал комфортную стоимость в $50 за баррель.

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