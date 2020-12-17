Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 декабряПолет братьев Райт, первая серия "Симпсонов" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
20:46 (мск), источник: Ведомости

ООН оценила потери мировой туристической отрасли в $935 млрд

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) оценила потери туристической отрасли за десять месяцев 2020 г. в $935 млрд, сообщается на ее сайте.

Источник: AFP 2020

«В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это означает потерю $935 млрд экспортных доходов от международных перевозок», — говорится в сообщении.

Читайте также
Ростуризм предложил увеличить размер выплат по программе кешбэка

По итогам года число международных путешествий сократится на 70−75%, а потери отрасли составят около $1,1 трлн.

«Такое резкое падение туризма из-за пандемии может привести к экономическим потерям в размере $2 трлн в мировом ВВП», — отметили в UNWTO.

В частности, количество путешествий в Азиатско-Тихоокеанский регион за десять месяцев 2020 г. сократилось на 82%, на Ближний Восток — на 73%, в Африку — на 69%, в Европу и США — на 68%.

В октябре руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года. Она напомнила, что по тогам прошлого года доходы отрасли от въездного туризма составили около $11 млрд.

 Путин подписал указ о выплате 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет
Дорога к потребителю: какие форматы онлайн-торговли выбирают продуктовые ритейлеры
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные цитаты
Семьи с детьми получат по 5 тысяч на каждого ребенка
Российские спортсмены на два года лишились флага на ЧМ и ОИ
На США обрушился сильный снегопад (фото)
Победитель лотереи решил забрать свой джекпот только через год
Машинистка поезда получила предложение на перроне
Фото дня: Россия показала первый в мире плавающий танк
Hi-Tech
Россия показала миру первый плавающий танк в действии На что способна машина
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Симптом, который однозначно указывает на ковид
Дети
Российские семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на ребенка Эти суммы будут выплачены до Нового года
Леди
Княгиня Монако сделала дерзкую прическу с выбритым виском Шарлен удивила публику
Новости партнеров
Жена Лаврова: как она выглядит
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Симптом, который однозначно указывает на ковид
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь