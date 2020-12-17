20:46 (мск), источник: Ведомости
ООН оценила потери мировой туристической отрасли в $935 млрд
Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) оценила потери туристической отрасли за десять месяцев 2020 г. в $935 млрд, сообщается на ее сайте.
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«В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это означает потерю $935 млрд экспортных доходов от международных перевозок», — говорится в сообщении.
По итогам года число международных путешествий сократится на 70−75%, а потери отрасли составят около $1,1 трлн.
«Такое резкое падение туризма
В частности, количество путешествий в
В октябре руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года. Она напомнила, что по тогам прошлого года доходы отрасли от въездного туризма составили около $11 млрд.