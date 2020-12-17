22:00 (мск), источник: ТАСС
Российский рынок акций завершил торги ростом
Он обусловлен позитивными внешними сигналами и новостями с ежегодной
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МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг завершил торги ростом на фоне позитивных внешних сигналов и новостей с ежегодной
Курс доллара на 19:30 мск снижался на 0,52% — до 72,82 руб., евро — на 0,21%, до 89,17 руб.
Покупкам отечественных бумаг способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,7%, закрепившись выше $51 за баррель. Также поддержку нашему рынку оказала динамика западных фондовых площадок, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
Позитив на рынок принесли итоги заседания ФРС США — регулятор подтвердил намерение задействовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики, поясняет инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. «Федрезерв продолжит программу выкупа долговых активов в сумме не менее $120 млрд в месяц. При этом риски Brexit без сделки несколько снижаются», — добавляет эксперт.
Также инвесторы продолжают ждать скорого принятия пакета антикризисных мер в США. «Поводом для рыночного роста служит информация о продолжении дискуссии американских конгрессменов по вопросу второго пакета антикризисных мер. Ранее лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл заявил о том, что законодатели не покинут Вашингтон на рождественские каникулы, пока бюджетный пакет поддержки экономике не будет одобрен», — указывает аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин.
В лидерах рынка находились акции «Полюс золота» (+3,51%) и «Полиметалла» (+3,8%). Хуже рынка торговались Русал (-4,76%) и En+ (-3,69%) на росте рисков введения санкций со стороны США, отмечает Зварич.
Рынок завтра
В условиях активного роста числа заболевших COVID-19 часть инвесторов может зафиксировать прибыль перед выходными, считает Бахтин.
В пятницу инвесторы обратят внимание на индекс делового климата IFO Германии за декабрь. Росстат сообщит об уровне безработице и розничных продажах в ноябре, также в этот день Банк России проведет заседание по ключевой ставке.
По оценкам «БКС Мир Инвестиций», индекс Мосбиржи в конце недели сформируется в диапазоне 3225−3325 пунктов, курс доллара — в пределах 72,5−73,7 руб.
По оценкам Осина, рынок останется в растущем дневном и недельном тренде и шансы итогового роста цен акций в пятницу преобладают. Целевые уровни закрытия торгов «Фридом Финанс» для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3220−3300 пунктов, 72,6−73,8 руб. и 89−90,3 руб. соответственно.