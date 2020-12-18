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10:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

С экспортом зерна возникли пограничные сложности

На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что с экспортом российской пшеницы начались сложности, «Ъ» рассказали три источника на рынке. По словам собеседника «Ъ» в крупной компании-экспортере, таможенная служба внезапно начала задерживать грузы для досмотра на срок до десяти дней. Другой источник «Ъ» говорит, что в последние дни начались сложности со стороны таможни при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики, а также существенно ухудшилась ситуация с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтверждает, что случаи с задержкой отправлений есть, таможня затягивает оформление документов и проверки груза, нервозность среди трейдеров высокая. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько знает, что у таможни возникают вопросы к весу партий пшеницы.

«Теоретически это может привести к необходимости разгружать суда, повторному взвешиванию, что будет катастрофой», — предупреждает источник «Ъ».

Сложности же с вагонами, по словам Рылько, могут быть связаны с общей высокой нагрузкой на железную дорогу. В Федеральной таможенной службе заявили, что информация о наличии проблемных вопросов в отношении указанной категории товаров не поступала. В Минсельхозе на вопросы не ответили.

Главное, чтобы ущерба отрасли административными действиями тоже не нанесли, а работали рыночными механизмами.
Владимир Путин
президент РФ о реакции на рост цен, 17 декабря, ТАСС

Правительство уже приняло несколько решений по ограничению экспорта зерна из РФ для «стабилизации цен на муку и хлеб», но они должны действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года. Так, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы устанавливается квота в 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих квоты, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее чем €100 за тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы будут нулевые, на вывоз пшеницы — €25 за тонну. Меры касаются поставок за пределы Таможенного союза.

По словам Сизова, при выполнении экспортных контрактов счет идет на дни, а простой не только повышает риски срыва сроков, но и вынуждает переплачивать за стоимость фрахта.

По данным «Глогос проект» на 13 декабря, фрахт в портах Ростова-на-Дону и Азова стоил $21−36 за тонну пшеницы в зависимости от направления. В Ейске и Таганроге — $20−34 за тонну. С начала сезона по 26 ноября Россия экспортировала 19,8 млн тонн пшеницы, что на 10% больше, чем сезоном ранее. Поставки всего зерна год к году выросли на 14,1%, до 23,7 млн тонн. По прогнозам аналитического центра «Русагротранса», в декабре экспорт зерна может быть на уровне 4,4 млн тонн, включая 3,75 млн тонн пшеницы.

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Председатель правления Союза экспортеров зерна (включает Объединенную зерновую компанию, ТД «Риф», «Астон», Glencore и др.) Эдуард Зернин напоминает, что Россия в «жесткой конкурентной борьбе» вырвала первенство на мировом рынке зерна у США, Канады и ЕС, а лидер должен брать на себя ответственность за бесперебойные поставки покупателям. «Сегодняшний кризис с отгрузкой на экспорт ранее законтрактованного зерна подрывает авторитет России на мировом рынке сельхозпродукции и дает повод нашим конкурентам обвинить нас в безответственности и непрофессионализме», — подчеркивает он.

В России не первый раз возникают сложности с экспортом сельскохозяйственной продукции перед введением официальных ограничений. Так, в ноябре в преддверии повышения экспортных пошлин на подсолнечник с 6,5% до 30% у экспортеров возникали трудности с получением фитосанитарных сертификатов. Андрей Сизов надеется, что текущие сложности с экспортом пшеницы — не полномасштабная кампания, а инициативы регуляторов на местах. «Это как раз те административные перегибы, о недопустимости которых на днях говорили премьер Михаил Мишустин и президент Владимир Путин», — указывает эксперт.

Анатолий Костырев

В России обнаружились трудности с экспортом пшеницы
Во время загрузки произошла ошибка.
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