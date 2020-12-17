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22:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Чубайс: почти все поставленные президентом задачи по энергоэффективности сорваны

В сфере климатической политики у России есть один стратегический успех и один стратегический провал, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Он считает провалом энергоэффективность страны, а успехом — созданный кластер возобновляемой энергетики.

Источник: AP 2020

«Стратегический провал страны — энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны. Базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят просто ужасно. И этот факт надо признать. И, признав его, двигаться дальше на изменение ситуации», — сказал господин Чубайс на пресс-конференции по итогам форума «Сто лет электричества» (цитата по ТАСС).

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По его словам, стратегическим успехом страны можно считать тот факт, что Россия за последние четыре года создала технологический кластер возобновляемой энергетики — солнечную и ветрогенерацию, промышленность по производству соответствующего оборудования. Также он отметил, что существует наука, обновляющая эту отрасль, и система подготовки кадров.

Анатолий Чубайс сообщил, что Россия сейчас формирует свою климатическую политику на десятилетия вперед и занижение ее целевых показателей будет стратегической ошибкой. «Здесь, мне кажется, очень большой стратегический риск. Риск того, что мы пойдем по накопленной за 75 лет уникальной компетенции которая называется “героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение”. Это большой соблазн, который пока преодолеть не удалось. Но, возможно, что его все-таки удастся преодолеть», — сказал он.

Ранее эксперты «Гринписа» и РАНХиГС разработали программу «зеленого» развития России до 2050 года. Среди предложенных целей — достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов, 100% доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе и переработка не менее 80% отходов.

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