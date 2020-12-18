Производителей вакцин от COVID-19 освободили от наказания за побочные эффекты

Власти США освободили их от наказания при появлении побочных эффектов. «Очень редко принимается закон о всеобщем иммунитете», — пояснил адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн.
При этом американцы не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Кроме того, они не смогут пожаловаться на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19.
Однако Конгресс США создал специальный фонд для покрытия расходов, которые связаны с нанесением вреда здоровью граждан из-за вакцинации. При этом указывается, что воспользоваться денежными средствами сложно.
Ранее в США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer. Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата. В анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии.
К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.