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14:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Производителей вакцин от COVID-19 освободили от наказания за побочные эффекты

Фармацевтические компании-производители вакцин от COVID-19, такие как Pfizer и Moderna, не будут нести ответственность в случае появления серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытавших разработанные препараты. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

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Власти США освободили их от наказания при появлении побочных эффектов. «Очень редко принимается закон о всеобщем иммунитете», — пояснил адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн.

При этом американцы не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Кроме того, они не смогут пожаловаться на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19.

Однако Конгресс США создал специальный фонд для покрытия расходов, которые связаны с нанесением вреда здоровью граждан из-за вакцинации. При этом указывается, что воспользоваться денежными средствами сложно.

Ранее в США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer. Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата. В анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

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