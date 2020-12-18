00:47 (мск), источник: Интерфакс
Глава СИБУРа рассказал, как покупали акции компании
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Ряд
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Интерес к этой сделке возник после публикации издания «Важные истории» о том, что якобы зять президента РФ Кирилл Шамалов получил пакет акций «СИБУРа» за символические $100.
Конов рассказал, как он сам получил более 3% «СИБУРа». «Наверное, это произошло в той же программе, что и сам Кирилл Шамалов, на что он и сам ссылается в своих комментариях. Нет истории, что
«Но это не означает, что мы покупаем,
«Этот пакет был обременен долгами, как и у всех акционеров “СИБУРа”. Это не сделка 2013 года — это сделки, в 2013 г оформленные — один из последних шагов программы, которая началась в 2010 году, когда Михельсон купил у Газпромбанка “СИБУР”, и выстраивал программу мотивации ряда менеджеров. Это история 2010 года», — подчеркнул глава нефтехимического холдинга.
«Мы, как менеджеры, в 2010 году, когда сделка Михельсона с Газпромбанком проходила, имели право на денежное вознаграждение из результатов компании, из продажи. И мы от него отказались. В разной форме —
Он отметил, что Шамалов участвовал в этой сделке не один: «Он был не один — был я, было еще несколько человек, абсолютно идентично по программе, в которой участвовал Кирилл и еще несколько из нас».
«Программа началась в 2010 году, и все наши условия были 2010 года, а в 2010 г была сделка покупки акций “СИБУРа” Михельсоном. По условиям мы покупали эти акции на тех же условиях, что и основной акционер покупал акции “СИБУРа”. Из своего пакета, купленного в 2010 году, Леонид Викторович (Михельсон — ИФ) определенную часть дал в качестве программы. Мы за них заплатили и подписали совместные условия участия в долге, поэтому не нужно сравнивать оценку 2013 года с 2013 годом, надо смотреть, что было в 2010 году. То, когда мы клали деньги, был 2010 год», — резюмировал Конов.
«Когда акционеры покупали акции, они клали
«Кто-то решил взять деньги и не участвовать в программе. Я не говорю, что предлагали всем (топ-менеджерам взять деньги), потому что в предыдущей программе (Газпромбанка — ИФ) участвовали около 100 человек. Предлагали 15−16 человек.
По мнению Конова, стоимость «СИБУРа» за прошедшие 10 лет выросла «раза в три».