Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
00:47 (мск), источник: Интерфакс

Глава СИБУРа рассказал, как покупали акции компании

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Ряд топ-менеджеров «СИБУРа», ставших его акционерами, получили акции на тех же условиях, что и основной акционер компании Леонид Михельсон покупал акции у Газпромбанка — покупали компанию с высоким уровнем долга, рассказал в эфире «Эха Москвы» глава «СИБУРа», участвовавший в этой опционной программе, Дмитрий Конов.

Источник: РИА "Новости"

Интерес к этой сделке возник после публикации издания «Важные истории» о том, что якобы зять президента РФ Кирилл Шамалов получил пакет акций «СИБУРа» за символические $100.

Конов рассказал, как он сам получил более 3% «СИБУРа». «Наверное, это произошло в той же программе, что и сам Кирилл Шамалов, на что он и сам ссылается в своих комментариях. Нет истории, что кто-то получил большой, значительный пакет акций “СИБУРа” за ноль или условные 100 долларов. То есть у меня тоже есть договор, датирующийся, я думаю, что 2013 годом, в котором я персонально, Дмитрий Конов, компания, которая мне принадлежит, покупает большой пакет акций “СИБУРа”, по-моему, за $85», — сказал он.

Читайте также
Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией

«Но это не означает, что мы покупаем, во-первых, акции “СИБУРа”. Потому что объектом этой сделки были акции компании, которая владеет акциями “СИБУРа”, но имеет еще на себе достаточно большой долг. Поэтому мы не покупали акции “СИБУРа” — мы покупали право в будущем, после того, как заплатим долг, купить акции СИБУРа», — сказал Конов.

«Этот пакет был обременен долгами, как и у всех акционеров “СИБУРа”. Это не сделка 2013 года — это сделки, в 2013 г оформленные — один из последних шагов программы, которая началась в 2010 году, когда Михельсон купил у Газпромбанка “СИБУР”, и выстраивал программу мотивации ряда менеджеров. Это история 2010 года», — подчеркнул глава нефтехимического холдинга.

«Мы, как менеджеры, в 2010 году, когда сделка Михельсона с Газпромбанком проходила, имели право на денежное вознаграждение из результатов компании, из продажи. И мы от него отказались. В разной форме — кто-то не получил, кто-то получил и потом за счет этих денег оплатил, например, спортивный контракт, который у нас есть — рекламный, допустим, контракт с какой-то спортивной командой — мы из этих денег оплатили за компанию контракт. Поэтому для нас эти деньги были важны, они исчислялись миллионами долларов и это тоже пошло в оплату сделки», — рассказал Конов.

Комментируя, от какой суммы отказался Шамалов, Конов сказал, что у Шамалова был пакет чуть меньше его, а Конов отказался примерно от $20 млн.

Он отметил, что Шамалов участвовал в этой сделке не один: «Он был не один — был я, было еще несколько человек, абсолютно идентично по программе, в которой участвовал Кирилл и еще несколько из нас».

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

«Программа началась в 2010 году, и все наши условия были 2010 года, а в 2010 г была сделка покупки акций “СИБУРа” Михельсоном. По условиям мы покупали эти акции на тех же условиях, что и основной акционер покупал акции “СИБУРа”. Из своего пакета, купленного в 2010 году, Леонид Викторович (Михельсон — ИФ) определенную часть дал в качестве программы. Мы за них заплатили и подписали совместные условия участия в долге, поэтому не нужно сравнивать оценку 2013 года с 2013 годом, надо смотреть, что было в 2010 году. То, когда мы клали деньги, был 2010 год», — резюмировал Конов.

«Когда акционеры покупали акции, они клали какое-то количество своих денег, закладывали активы и получали под них кредит — этот кредит многомиллиардный, раскрытый в отчётности, и когда они купили акции, у них был этот кредит. Когда они продали нам акции, мы пропорционально получили обязанность погасить этот кредит. Задолженность на сегодняшний день уже погашена деньгами, которые заработала компания, в частности, часть акционеров продала часть своих акций китайским акционерам (Sinopec и китайский инвестиционный Фонд Шелкового пути SRF)», — рассказал глава «СИБУРа».

«Кто-то решил взять деньги и не участвовать в программе. Я не говорю, что предлагали всем (топ-менеджерам взять деньги), потому что в предыдущей программе (Газпромбанка — ИФ) участвовали около 100 человек. Предлагали 15−16 человек. Кто-то остался с деньгами», — отметил он.

По мнению Конова, стоимость «СИБУРа» за прошедшие 10 лет выросла «раза в три».

 Глава ОКР заявил об отсутствии запрета на участие России в ЧМ-2022
Российских атлетов на два года лишили права выступать под флагом РФ
МАГАТЭ: возрождение сделки с Ираном потребует нового соглашения
Чубайс: почти все задачи по энергоэффективности сорваны
ФИФА назвала лучшего футболиста 2020 года
Победитель лотереи решил забрать свой джекпот только через год
На США обрушился сильный снегопад (фото)
Машинистка поезда получила предложение на перроне
Новости партнеров
Россиянам пообещали аномальную погоду зимой
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Проехать круг несложно. Но в этой задаче ошибется 25%
В США впервые за 70 лет казнят женщину
Авто
Chery выпустит два премиальных кроссовера в России В будущем году линейка бренда CheryExeed расширится до трех моделей
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Популярные темы на «Детях»
Вопрос Путину про дистант: интересно, ответит, или опять не заметит вопроса? 424
Воспитатель делает из ребенка изгоя. Что лучше ей сказать 358
Начинать ли снова отношения 233
Кинопремия "Событие года" 176
Новости партнеров
Жена Лаврова: как она выглядит
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Как Covid-19 выбирает своих жертв: врач назвал главный критерий
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь