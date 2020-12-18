Население жалуется на скромную поддержку государства

Наилучшей формой поддержки россияне считали бы введение чрезвычайной ситуации, чтобы иметь право прекратить обязательные платежи, хотя такие его составляющие, как ограничения перемещений и требование носить маски, вызывают у них возмущение.
Хотя в целом население России оценивает государственную поддержку в период эпидемии коронавируса положительно, по его мнению, она проигрывает в сравнении с усилиями правительств других стран. Такой вывод можно сделать из материалов аналитиков Высшей школы экономики, которые были представлены вчера на семинаре «Социальная защита как часть антикризисных пакетов в условиях пандемии коронавируса в мире и в России».
Как пояснила замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская, представляя обзор мер социальной поддержки населения в связи с пандемией, в этом году, так же как и в кризис 2008—2009 годов, правительство прежде всего стремилось поддержать россиян в рамках уже существующих программ социальной защиты.
В прошлый кризис больше всего внимания получили пенсионеры, в этом — семьи с детьми, однако и в том, и в другом случае наиболее пострадавшими были другие группы населения. В этот раз поддержка для них, то есть для малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятых, была ограниченной.
Оксана Синявскаязамдиректора Института социальной политики ВШЭ
В то же время без поддержки государства число бедных в РФ по итогам года было бы выше прогнозируемого на 2−3 процентных пункта, следует из расчетов Центра анализа доходов населения Высшей школы экономики. С другой стороны, как пояснила завлабораторией исследований уровня жизни и социальной защиты РАНХиГС Елена Гришина, хотя система мер поддержки, предложенная правительством в пандемию, оказалась недостаточной для ряда групп населения, одновременно с этим ей не хватило адресного подхода к тем, кому все же предназначались выплаты. «Было бы необходимо запустить учет нуждаемости с оперативным определением доходов претендентов на помощь», — отметила она.
Само население оценивает усилия государства противоречиво, отмечает глава центра Алина Пишняк. «С одной стороны, по данным наших опросов, население отзывалось об усилиях государства положительно, однако, как только доходило до обсуждения конкретных мер поддержки, начиналась критика, особенно если речь шла о кредитных каникулах и мерах по поддержке малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей», — говорит она.
Также, по ее словам, респонденты оценивали действия правительства как недостаточные на фоне того, что было сделано в европейских странах и США.
«Многие заявляли о необходимости вводить в стране чрезвычайное положение, в первую очередь чтобы были отменены все обязательные платежи, включая коммунальные. Его остальные составляющие, например ограничения на движение и требование носить маски, воспринимались как ненужные», — отмечает Пишняк.
Кроме того, очень популярной оказалась идея «вертолетных денег», то есть одинаковых выплат для всех граждан на потребительские расходы.
Алина Пишнякглава Центра анализа доходов населения ВШЭ
В целом 59% опрошенных ВШЭ посчитали, что не получили от государства никакой помощи, а 35% пожаловались на ухудшение своего материального положения.
Анастасия Мануйлова