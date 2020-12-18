Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
12«Высокая вода» в Венеции
10:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Продукты Microsoft были заражены при массовой хакерской атаке в США

Microsoft стала одной из жертв массовой хакерской атаки, сообщили источники Reuters. Они утверждают, что продукты компании были заражены и использовались для взлома других объектов. В Microsoft заявили, что обнаружили в своих системах вредоносный код и удалили его, но пока нет информации об атаках на клиентов.

Источник: Reuters

По данным агентства, Microsoft пострадал из-за использования программ фирмы SolarWinds. Через нее, как предполагается, хакеры получили доступ к системам нескольких министерств США, другим органам власти и фирмам. Microsoft заявила, что обнаружила вредоносный код программы SolarWinds и удалила его. Корпорация утверждает, что нет доказательств использования кода для атак на клиентов, передает заявление Reuters.

О хакерской атаке стало известно 14 декабря. По данным СМИ, она затронула несколько министерств США — Минэнерго, Минфин, Минобороны и другие, а также Госдепартамент и три штата. Компания FireEye заявила, что связанные с неким государством хакеры также атаковали частные организации, в том числе саму FireEye. Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительство. Reuters и The Washington Post заявили, что за взломом стоят хакеры, работающие на российскую разведку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает причастность России к атакам.

 «Бывший зять» Путина объяснил происхождение богатства
Путин: для людей моего возраста вакцины от коронавируса пока нет
Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей
В Германии нашли сети правых экстремистов в армии и полиции
СВР раскрыла документы о планах Муссолини получить часть СССР
Роспотребнадзор назвал три страны, пригодные для путешествий
Россиянам показалась скромной господдержка в период пандемии
Назван главный научный прорыв 2020 года
В России за сутки выявили 28 552 случая заражения COVID-19
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Россиянам пообещали аномальную погоду зимой
«Он – феномен», - фаны из Бергамо о Миранчуке в матче с «Юве»
Шарапова объявила о помолвке с одним из самых завидных женихов
Кино
60-летнего Харатьяна увезли на носилках с футбольного матча Как сообщают СМИ, актер повредил ногу
Новости партнеров
В России начинается замена денег: вводят в оборот новые купюры
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Волк с бутылкой на голове просил мужчин о помощи
Популярные темы на «Детях»
Подарок к новому году от президента. 220
Кинопремия "Событие года" 190
Бомбануло меня 176
Ковидный сосед вышел пообщаться 149
Новости партнеров
Жена Лаврова: как она выглядит
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Волк с бутылкой на голове просил мужчин о помощи
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь