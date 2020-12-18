Продукты Microsoft были заражены при массовой хакерской атаке в США

По данным агентства, Microsoft пострадал из-за использования программ фирмы SolarWinds. Через нее, как предполагается, хакеры получили доступ к системам нескольких министерств США, другим органам власти и фирмам. Microsoft заявила, что обнаружила вредоносный код программы SolarWinds и удалила его. Корпорация утверждает, что нет доказательств использования кода для атак на клиентов, передает заявление Reuters.
О хакерской атаке стало известно 14 декабря. По данным СМИ, она затронула несколько министерств США — Минэнерго, Минфин, Минобороны и другие, а также Госдепартамент и три штата. Компания FireEye заявила, что связанные с неким государством хакеры также атаковали частные организации, в том числе саму FireEye. Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительство. Reuters и The Washington Post заявили, что за взломом стоят хакеры, работающие на российскую разведку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает причастность России к атакам.