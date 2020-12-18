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10:31 (мск), источник: РИА Новости

Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Родители детей до семи лет включительно смогут получить новогоднюю выплату на ребенка без заявлений, если они уже получали летние выплаты, остальные смогут подать заявление до 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Источник: РИА Новости

Там отметили, что в соответствии с указом президента без заявлений перечислят единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. Она составит пять тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет. Деньги будут выплачены по принципу «социального казначейства»:

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Семьи с маленькими детьми получат по 5 тысяч рублей на Новый год
За ними не надо никуда обращаться, так как Пенсионный фонд оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев — соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет», — уточнили в ПФР.

При этом в фонде отметили, что заявление на выплату можно подать в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

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