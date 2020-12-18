Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей

Там отметили, что в соответствии с указом президента без заявлений перечислят единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. Она составит пять тысяч рублей на каждого ребенка в семье.
Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет. Деньги будут выплачены по принципу «социального казначейства»:
За ними не надо никуда обращаться, так как Пенсионный фонд оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.
Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.
«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев — соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет», — уточнили в ПФР.
При этом в фонде отметили, что заявление на выплату можно подать в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.