11:21 (мск), источник: Российская газета
Банк России продлил еще на полгода перевод пенсий на карты «Мир»
Банк России разрешил банкам перечислять пенсии и иные социальные выплаты на карты Visa и MasterCard до 1 июля 2021 года.
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Карты «Мир», которые должны прийти на замену картам международных платежных систем, ЦБ рекомендовал банкам доставлять на дом, а при истечении срока действия карт «Мир», на которые приходят соцвыплаты, — дать возможность клиентам пользоваться просроченными картами до 1 июля 2021 года. Об этом первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова уведомила банки в информационном письме.
Ранее Банк России дважды
Пенсии можно получать и наличными через «Почту России» — на дом или самостоятельно в почтовом отделении. Сохраняется и возможность получать пенсию на банковский счет, к которому не привязана банковская карта.