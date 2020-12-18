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11:21 (мск), источник: Российская газета

Банк России продлил еще на полгода перевод пенсий на карты «Мир»

Банк России разрешил банкам перечислять пенсии и иные социальные выплаты на карты Visa и MasterCard до 1 июля 2021 года.

Источник: РИА "Новости"
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Карты «Мир», которые должны прийти на замену картам международных платежных систем, ЦБ рекомендовал банкам доставлять на дом, а при истечении срока действия карт «Мир», на которые приходят соцвыплаты, — дать возможность клиентам пользоваться просроченными картами до 1 июля 2021 года. Об этом первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова уведомила банки в информационном письме.

Ранее Банк России дважды из-за пандемии переносил срок окончательного перевода пенсий на карты «Мир». Изначально он был установлен на 1 июля, затем — на 1 октября, потом — на 1 января.

А теперь ЦБ решил продлить этот срок сразу на полгода.

Пенсии можно получать и наличными через «Почту России» — на дом или самостоятельно в почтовом отделении. Сохраняется и возможность получать пенсию на банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

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