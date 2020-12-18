Российские магазины начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар

«К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим, что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети», — отметил Мантуров.
Главный исполнительный директор Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Копейка». — Прим. ред.) Игорь Шехтерман подтвердил, что компания уже начала снижать цены. Помимо X5, в пятерку крупнейших ретейлеров входят «Магнит», «Лента», «Ашан» и ДКБР («Дикси», «Бристоль», «Красное & Белое»).
Владимир Путин на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания и раскритиковал правительство. По его словам, ситуация не связана с пандемией коронавируса. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Кабмин отреагировал комплексным планом стабилизации цен. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
По договоренности, предельно допустимая розничная цена на масло — 110 рублей за литр, а на сахар — 46 рублей за килограмм. Если цены производителей не снизятся, могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отменить пошлину на ввоз в Россию тростникового сахара.
Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку.
Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в десять процентов вместо 30.