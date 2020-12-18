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14:00 (мск), источник: Ведомости

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% третий раз подряд

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение вновь сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Аналогичное решение ЦБ принимал ранее — на заседаниях 18 сентября и 23 октября 2020 г.

Источник: Reuters

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение вновь сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Аналогичное решение ЦБ принимал ранее — на заседаниях 18 сентября и 23 октября 2020 г.

Регулятор впервые опустил ключевую ставку до исторически минимального уровня 24 июля этого года.

Ранее минимальным значением было 4,5% годовых.
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Подобный шаг в сторону понижения был сделан в рамках мягкой денежно-кредитной политики, к которой ЦБ перешел в апреле, чтобы поддержать потребительский спрос на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

9 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloomberg не исключила, что регулятор имеет сценарии, при которых ключевая ставка может быть опущена ниже 4%, однако для этого условия должны существенно измениться. Председатель ЦБ отметила, что в настоящий момент пространства для снижения показателя осталось немного.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями» накануне сегодняшнего заседания регулятора, ожидали подобного решения. По их словам, снизить ставку было нельзя из-за всплеска цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Так, в ноябре инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем до 0,71%, тогда как в октябре она составила 0,43%. В связи с этим Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2020 г. на уровне 4,6−4,8%. Это заметно выше 3,9−4,2%, которые прогнозировал ЦБ ранее.

Аналитики выразили мнение, что текущий уровень ставки сохранится минимум до середины 2021 г. Это согласуется с заявлением Набиуллиной о том, что к нейтральной денежно-кредитной политике регулятор перейдет только в 2022 г.

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