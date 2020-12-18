14:00 (мск), источник: Ведомости
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% третий раз подряд
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение вновь сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из
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Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение вновь сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из
Регулятор впервые опустил ключевую ставку до исторически минимального уровня 24 июля этого года.
Подобный шаг в сторону понижения был сделан в рамках мягкой
9 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloomberg не исключила, что регулятор имеет сценарии, при которых ключевая ставка может быть опущена ниже 4%, однако для этого условия должны существенно измениться. Председатель ЦБ отметила, что в настоящий момент пространства для снижения показателя осталось немного.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями» накануне сегодняшнего заседания регулятора, ожидали подобного решения. По их словам, снизить ставку было нельзя
Так, в ноябре инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем до 0,71%, тогда как в октябре она составила 0,43%. В связи с этим Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2020 г. на уровне 4,6−4,8%. Это заметно выше 3,9−4,2%, которые прогнозировал ЦБ ранее.
Аналитики выразили мнение, что текущий уровень ставки сохранится минимум до середины 2021 г. Это согласуется с заявлением Набиуллиной о том, что к нейтральной