Меньше половины российских компаний выплатят премии сотрудникам в 2020-м году

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом для поиска работы Superjob. По результатам опроса лишь 41% работодателей сообщили, что запланировали выплату годовых премий для сотрудников.
28% компаний вовсе не собираются поощрять своих работников денежно, а 31% до сих пор колеблется.
Из этих 41% компаний 17% поощрит всех сотрудников. Их руководство считает, что несмотря на кризис, «небольшая премия каждому полагается после тяжелого рабочего года».
24% заявили, что премии достойны только те работники, которые показали хорошие результаты.
Среди заявивших о готовности премировать сотрудников больше всего компаний из сферы информационных технологий и телекоммуникаций. Всего в опросе приняли участие представители 1000 компаний и организаций из самых разных отраслей, а также 2500 трудоустроенных россиян со всех регионов страны.
Годом ранее аналогичный опрос, проведённый порталом «Работа.ру», показал, что премировать сотрудников были готовы около 49% работодателей. Таким образом по итогам кризисного 2020-го ситуация ухудшилась: о готовности выплачивать премии заявило на 16,3% компаний меньше.