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15:48 (мск), источник: Секрет Фирмы

Меньше половины российских компаний выплатят премии сотрудникам в 2020-м году

Менее половины российских компаний поощрят сотрудников премией в уходящем году и лишь 17% считают, что вознаграждения по итогам тяжёлого рабочего года достоин каждый. За год количество работодателей, готовых тратиться на премии, снизилось почти на 17%.

Источник: Reuters

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом для поиска работы Superjob. По результатам опроса лишь 41% работодателей сообщили, что запланировали выплату годовых премий для сотрудников.

28% компаний вовсе не собираются поощрять своих работников денежно, а 31% до сих пор колеблется.
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Из этих 41% компаний 17% поощрит всех сотрудников. Их руководство считает, что несмотря на кризис, «небольшая премия каждому полагается после тяжелого рабочего года».

24% заявили, что премии достойны только те работники, которые показали хорошие результаты.

Среди заявивших о готовности премировать сотрудников больше всего компаний из сферы информационных технологий и телекоммуникаций. Всего в опросе приняли участие представители 1000 компаний и организаций из самых разных отраслей, а также 2500 трудоустроенных россиян со всех регионов страны.

Годом ранее аналогичный опрос, проведённый порталом «Работа.ру», показал, что премировать сотрудников были готовы около 49% работодателей. Таким образом по итогам кризисного 2020-го ситуация ухудшилась: о готовности выплачивать премии заявило на 16,3% компаний меньше.

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