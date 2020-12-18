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20:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин направил в ПФР средства на новогодние выплаты на детей

Министерство финансов перечислило Пенсионному фонду России (ПФР) средства на новогодние выплаты на детей до 8 лет. Сумма, переведенная из резервного фонда правительства, составила 73,6 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

«Минфин довел 73,6 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до восьми лет», — передает ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Накануне Минфин называл чуть меньшую сумму — порядка 73,5 млрд руб.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах накануне, после того как анонсировал их во время большой пресс-конференции.

Согласно указу, семьи с детьми получают по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до 8 лет.

Если родители или опекуны уже получали поддержку по указам «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» или «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», то новая выплата перечислится автоматически. Остальные семьи должны будут обратиться в ПФР до 1 апреля 2021 года.

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