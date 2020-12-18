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21:36 (мск), источник: Известия

Власти Белоруссии предложили ввести денежный сбор за выезд из страны

Власти предложили ввести сбор при выезде из страны. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, комментируя проект закона «Об изменении Налогового кодекса».

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Источник: AFP 2020

В соответствии с документом, областные Советы депутатов наделяются правом взимать плату за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин (базовая величина составляет Br27, или более $10 — Ред.).

«Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд», — цитирует Селиверстова БелТА.

Министр уточнил, что если такие меры будут согласованы, собранные средства в период пандемии будут направляться на санитарно-профилактические мероприятия по дезинфекции и на обеспечение пунктов пропуска всем необходимым.

С 21 декабря россияне и граждане других государств смогут пересекать границу Белоруссии только с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Белорусская сторона будет проверять наличие справок при посадке иностранных бортов в Минске.

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