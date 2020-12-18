Власти Белоруссии предложили ввести денежный сбор за выезд из страны

В соответствии с документом, областные Советы депутатов наделяются правом взимать плату за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин (базовая величина составляет Br27, или более $10 — Ред.).
«Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд», — цитирует Селиверстова БелТА.
Министр уточнил, что если такие меры будут согласованы, собранные средства в период пандемии будут направляться на санитарно-профилактические мероприятия по дезинфекции и на обеспечение пунктов пропуска всем необходимым.
С 21 декабря россияне и граждане других государств смогут пересекать границу Белоруссии только с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Белорусская сторона будет проверять наличие справок при посадке иностранных бортов в Минске.