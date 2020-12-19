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02:31 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Решение платить наличными или картой люди, как правило, принимают, исходя из безопасности покупки. Как правило, интернет-магазины предлагают покупателям на выбор несколько способов оплаты.

Источник: РИА Новости

Большинство покупателей выбирают оплату картой, хотя бывают случаи, когда делать этого не стоит, рассказал агентству «Прайм» руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов.

«Оплата наличными в некоторых случаях позволяет уберечь свои деньги от мошенников или не столкнуться с необходимостью возврата денег за товар ненадлежащего качества», — поясняет юрист.

Опасения по поводу безопасности оплаты картой могут возникнуть и в других случаях. Бывает, что продавец просит карту, чтобы уйти с ней в другое помещение или настаивает на том, чтобы покупатель вставил карту в терминал оплаты. В таких случаях оплата наличными избавит от риска несанкционированного списания.

Константинов полагает, что предпочтение наличным стоит отдавать при оплате товаров и продуктов в небольших магазинах и несетевых заведениях. Это связано с высокой вероятностью наткнуться на так называемые скиммеры — устройства, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к данным вашей карты. Распознать их визуально непросто, поэтому лучше расплатиться наличными.

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