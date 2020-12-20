Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 декабряУказ Петра I о праздновании Нового года, крупнейшая морская катастрофа в истории, легализация клонирования в Великобритании и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
01:23 (мск), источник: Известия

Повод для оптимизма: агентство Bloomberg оценило перспективы России

Россию признали одним из самых перспективных рынков среди развивающихся экономик.

У России сбалансированный бюджет, большие резервы, крайне низкий госдолг, констатировали аналитики агентства Bloomberg. «Известия» разбирались, почему эксперты полны оптимизма относительно восстановления российской экономики и оправдает ли она эти ожидания.

В первых рядах

Авторы рейтинга Bloomberg исследовали 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, среди которых прогноз по росту ВВП, размер внешнего долга, валютные резервы, реальная процентная ставка. Фактически исследование показало, кто сильнее всего сумеет «догнать и перегнать» после нынешнего провала.

5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

«Судя по различным показателям, изученным Bloomberg, многие страны с формирующейся рыночной экономикой могут возместить экономические потери», — указывают авторы исследования. А у лидеров рейтинга шансы «превзойти экономические ожидания» наиболее высоки.

Лидерство отдали Таиланду — у королевства внушительные резервы и хорошая инвестиционная позиция (разница между внешними финансовыми активами и обязательствами страны) — 8% ВВП. При этом в стране почти отсутствуют карантинные ограничения.

Россия — на втором месте. Что обеспечивает нам хорошие экономические перспективы на 2021 год? Аналитики указывают на надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также высокий уровень международных валютных резервов ЦБ — $587,1 млрд. Это означает, что вероятность дефолта российской экономики сведена к минимуму. В следующем году Bloomberg обещает России достаточно высокий экономический рост — 3%.

Как отмечает Татьяна Симонова, руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest, Россия — определенно один самых интересных для инвесторов развивающихся рынков в ближайшем будущем. Залогом успешного восстановления экономики в 2021 году станут благоприятная конъюнктура глобальных товарных рынков, мягкие карантинные ограничения во вторую волну пандемии и раннее начало вакцинации в России.

«Что касается фондового рынка, то нельзя не упомянуть о высоком относительном показателе дивидендной доходности российских акций, который, несмотря на снижение по итогам 2020 года, тем не менее выгодно отличается от показателей большинства других развивающихся и развитых рынков», — добавляет она.

Низкий госдолг и слабый рубль

Отдельно авторы рейтинга Bloomberg выделяют скромный российский госдолг. Он составляет 14% ВВП — это самый низкий уровень среди всех стран рейтинга.

Для сравнения, госдолг Южной Кореи, которая занимает третью строчку рейтинга, — 42%. Самый высокий уровень госдолга из включенных в рейтинг развивающихся рынков у Бразилии и Индии — 89 и 72% соответственно.

Низкий уровень заимствований совсем не абсолютное благо, так как ограничивает развитие экономики. Это позитивно в плане предсказуемости государственного бюджета, но несет в себе проблемы в виде слабого развития фондового рынка, нехватки ликвидных активов для банков, страховых компаний и частных пенсионных фондов, отмечает Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс».

Однако, как отмечает финансовый эксперт Ян Марчинский, российское правительство намеренно не использует этот инструмент макроэкономической политики и не привлекает с его помощью больше ресурсов в страну вследствие различных санкций и политических рисков.

«Низкий долг обеспечивает российской экономике стабильность даже в трудные времена в условиях антироссийских санкций и ослабления национальной валюты, как, например, в 2014 году, 2018 году и 2020 году», — подтверждает аналитик QBF Ксения Лапшина.

Новость
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% третий раз подряд

Низкий уровень государственного долга предоставляет России возможности эффективно занимать средства, необходимые для финансирования бюджетного дефицита, в условиях, когда традиционные источники дохода бюджета сократились в связи с падением цен на сырье и энергоносители, соглашается Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».

«В нормальных условиях такой уровень долга по отношению к ВВП мог бы показаться неоправданно низким, однако в условиях кризиса, вызванного пандемией, текущий уровень долга позволяет России быть более гибкой в вопросе привлечения средств и снижает риски для инвесторов, вкладывающих средства в российский госдолг», — объясняет эксперт.

К преимуществам составители рейтинга отнесли и недооцененный рубль — благодаря этому в будущем году российская валюта обладает большим потенциалом укрепления. Bloomberg включил рубль в тройку валют мира, которые покажут наибольший рост в 2021 году. В 2020 году российский рубль сильно девальвировался, а потому ожидать его укрепления в следующем году — по мере стабилизации экономической ситуации и прогнозируемого ослабления доллара — действительно стоит, считает Валерий Емельянов, аналитик банка «Фридом Финанс».

Китай — аутсайдер

Интересно, что на последнем месте рейтинга оказался Китай. И это несмотря на то, что КНР, по всем прогнозам, сумеет избежать рецессии в 2020 году — единственный среди крупнейших экономик мира. Как ожидается, китайский ВВП вырастет на 2,3%. Однако, как указывают авторы исследования, несмотря на быстрый экономический рост, всё портит высокая долговая нагрузка и скромные валютные резервы.

Новость
Население жалуется на скромную поддержку государства

Наблюдатели называют и другие причины. Рейтинг отражает разницу между нынешней ситуацией в экономике и ожиданиями от того, что будет с ней дальше. От Китая же, запустившего быстрое восстановление, уже не ждут никаких сюрпризов.

«Сейчас биржевые индексы Китая вблизи трехлетних максимумов, и дальше им расти будет труднее. Ставки по китайскому долгу из-за активного спроса упали на уровни мая 2019 года, а пару месяцев назад были в районе 2,5% впервые за всю историю. Вообще говоря, это уровень доходности западных стран, который они имели до пандемии. Так что Китай уже авансом отыграл почти весь позитив, связанный с ожиданиями быстрого роста в 2021 году», — поясняет Емельянов из «Фридом Финанс».

Исходя из показателей, демонстрируемых экономикой Китая в ноябре 2020 года, страна смогла успешно справиться с вызовами, связанными с пандемией, а рост ее экономики во многом способствовал восстановлению экономик стран-партнеров, обеспечив спрос на сырьевые товары за счет растущего производства, говорит Беспалов из «КСП Капитал». Тем не менее, поскольку по итогам года Китай в отличие от других государств, вероятно, продемонстрирует опережающие темпы роста в сравнении с падением в большинстве развитых стран, эффект низкой базы, характерный для снизившихся в 2020 году экономик, для КНР будет неприменим.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Выпустить из бутылки: москвичи увлеклись джином
Зеленый криминалитет: почему в России растет подростковая преступность
Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
Путин исполнил желание мальчика из Тульской области
Хроники коронавируса: Европа закрывается на Рождество
«Ливерпуль» разгромил соперника со счетом 7:0 в матче АПЛ
В «адской» пещере Румынии найден новый вид ядовитой сколопендры
Глава Роспотребнадзора спрогнозировала сроки окончания пандемии
Gnezdo.ru
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Готовь деньги: новый штраф коснется всех
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
Что с коленями Меган Маркл?
Кино
Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры В новом сезоне между героями детектива «По ту сторону смерти» завязываются личные отношения
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
В России начинается замена денег: вводят в оборот новые купюры
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Gnezdo.ru
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Главный симптом COVID задолго до кашля
Виктюк оставил родственникам миллионы: кто получит
Красивая пара: а теперь смотри, где они живут
Леди
«Невероятный!»: Янковский произвел фурор в сети (фото) В сети оценили фотографии.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь