01:23 (мск), источник: Известия
Повод для оптимизма: агентство Bloomberg оценило перспективы России
Россию признали одним из самых перспективных рынков среди развивающихся экономик.
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У России сбалансированный бюджет, большие резервы, крайне низкий госдолг, констатировали аналитики агентства Bloomberg. «Известия» разбирались, почему эксперты полны оптимизма относительно восстановления российской экономики и оправдает ли она эти ожидания.
Авторы рейтинга Bloomberg исследовали 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, среди которых прогноз по росту ВВП, размер внешнего долга, валютные резервы, реальная процентная ставка. Фактически исследование показало, кто сильнее всего сумеет «догнать и перегнать» после нынешнего провала.
«Судя по различным показателям, изученным Bloomberg, многие страны с формирующейся рыночной экономикой могут возместить экономические потери», — указывают авторы исследования. А у лидеров рейтинга шансы «превзойти экономические ожидания» наиболее высоки.
Лидерство отдали Таиланду — у королевства внушительные резервы и хорошая инвестиционная позиция (разница между внешними финансовыми активами и обязательствами страны) — 8% ВВП. При этом в стране почти отсутствуют карантинные ограничения.
Россия — на втором месте. Что обеспечивает нам хорошие экономические перспективы на 2021 год? Аналитики указывают на надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также высокий уровень международных валютных резервов ЦБ — $587,1 млрд. Это означает, что вероятность дефолта российской экономики сведена к минимуму. В следующем году Bloomberg обещает России достаточно высокий экономический рост — 3%.
Как отмечает Татьяна Симонова, руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest, Россия — определенно один самых интересных для инвесторов развивающихся рынков в ближайшем будущем. Залогом успешного восстановления экономики в 2021 году станут благоприятная конъюнктура глобальных товарных рынков, мягкие карантинные ограничения во вторую волну пандемии и раннее начало вакцинации в России.
«Что касается фондового рынка, то нельзя не упомянуть о высоком относительном показателе дивидендной доходности российских акций, который, несмотря на снижение по итогам 2020 года, тем не менее выгодно отличается от показателей большинства других развивающихся и развитых рынков», — добавляет она.
Для сравнения, госдолг Южной Кореи, которая занимает третью строчку рейтинга, — 42%. Самый высокий уровень госдолга из включенных в рейтинг развивающихся рынков у Бразилии и Индии — 89 и 72% соответственно.
Низкий уровень заимствований совсем не абсолютное благо, так как ограничивает развитие экономики. Это позитивно в плане предсказуемости государственного бюджета, но несет в себе проблемы в виде слабого развития фондового рынка, нехватки ликвидных активов для банков, страховых компаний и частных пенсионных фондов, отмечает Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс».
Однако, как отмечает финансовый эксперт Ян Марчинский, российское правительство намеренно не использует этот инструмент макроэкономической политики и не привлекает с его помощью больше ресурсов в страну вследствие различных санкций и политических рисков.
«Низкий долг обеспечивает российской экономике стабильность даже в трудные времена в условиях антироссийских санкций и ослабления национальной валюты, как, например, в 2014 году, 2018 году и 2020 году», — подтверждает аналитик QBF Ксения Лапшина.
Низкий уровень государственного долга предоставляет России возможности эффективно занимать средства, необходимые для финансирования бюджетного дефицита, в условиях, когда традиционные источники дохода бюджета сократились в связи с падением цен на сырье и энергоносители, соглашается Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».
«В нормальных условиях такой уровень долга по отношению к ВВП мог бы показаться неоправданно низким, однако в условиях кризиса, вызванного пандемией, текущий уровень долга позволяет России быть более гибкой в вопросе привлечения средств и снижает риски для инвесторов, вкладывающих средства в российский госдолг», — объясняет эксперт.
К преимуществам составители рейтинга отнесли и недооцененный рубль — благодаря этому в будущем году российская валюта обладает большим потенциалом укрепления. Bloomberg включил рубль в тройку валют мира, которые покажут наибольший рост в 2021 году. В 2020 году российский рубль сильно девальвировался, а потому ожидать его укрепления в следующем году — по мере стабилизации экономической ситуации и прогнозируемого ослабления доллара — действительно стоит, считает Валерий Емельянов, аналитик банка «Фридом Финанс».
Интересно, что на последнем месте рейтинга оказался Китай. И это несмотря на то, что КНР, по всем прогнозам, сумеет избежать рецессии в 2020 году — единственный среди крупнейших экономик мира. Как ожидается, китайский ВВП вырастет на 2,3%. Однако, как указывают авторы исследования, несмотря на быстрый экономический рост, всё портит высокая долговая нагрузка и скромные валютные резервы.
Наблюдатели называют и другие причины. Рейтинг отражает разницу между нынешней ситуацией в экономике и ожиданиями от того, что будет с ней дальше. От Китая же, запустившего быстрое восстановление, уже не ждут никаких сюрпризов.
«Сейчас биржевые индексы Китая вблизи трехлетних максимумов, и дальше им расти будет труднее. Ставки по китайскому долгу
Исходя из показателей, демонстрируемых экономикой Китая в ноябре 2020 года, страна смогла успешно справиться с вызовами, связанными с пандемией, а рост ее экономики во многом способствовал восстановлению экономик