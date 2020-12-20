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21:12 (мск), источник: ТАСС

Новак заявил, что Saudi Aramco расширит участие в проектах с российскими энергокомпаниями

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефти компания Saudi Aramco прорабатывает расширение сотрудничества с российскими энергокомпаниями. Об этом сообщила представитель вице-премьера России Александра Новака по итогам его визита в Саудовскую Аравию.

Источник: Reuters

«В активной проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности», — заявила она.

Ранее Saudi Aramco обсуждала сотрудничество с «Роснефтью», «Лукойлом» и другими крупными компаниями в области трейдинга нефти, а также ее переработки по всему миру. Кроме того, Aramco планировала войти в проект «Арктик СПГ — 2» российской компании «Новатэк», но в итоге стороны не смогли договориться.

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Россия и Саудовская Аравия — крупнейшие производители нефти в мире — сохраняют сотрудничество и в рамках формата ОПЕК+, напомнил Новак.

«Мы подтвердили нашу приверженность действующим договоренностям по итогам 12-й Министерской встречи ОПЕК и “не ОПЕК” и нашему сотрудничеству, направленному на необходимость скорейшего оздоровления рынка и достижения баланса, пока спрос остается очень волатильным», — привела представитель слова Новака.

Вице-премьер убежден, что этот формат сотрудничества будет укрепляться и дальше. «Мы нацелены и дальше совместно работать для достижения балансировки, регулярно мониторить рынок и предлагать, если потребуется, решения для его стабилизации», — заключил Новак.

Взаимный товарооборот

Россия и Саудовская Аравия намерены довести объем товарооборота до $5 млрд к 2024 году, сообщила представитель Новака.

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«Саудовская Аравия является стратегическим партнером России на Ближнем Востоке, подчеркнул Александр Новак. По его словам, главным совместным ориентиром на сегодня остается цель довести объем товарооборота до $5 млрд к 2024 году», — сказала представитель.

«То, что это вполне осуществимо, подтверждает позитивная динамика двусторонней торговли. С удовлетворением отмечу, что по итогам 2019 года взаимный товарооборот вырос на 58% — до $1,7 млрд, а в январе-октябре 2020 года, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, продолжил позитивную динамику, увеличившись еще на 6% — до $1,4 млрд в сравнении в тем же периодом прошлого года», — привела она слова Новака.

В октябре 2019 года была подписана программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня, в настоящий момент ведется работа по проекту дорожной карты, подписать которую планируется в течение первого полугодия 2021 года.

«При этом энергетика сохраняет ключевую роль в сотрудничестве наших стран, обладая значительным потенциалом в области создания новых технологий добычи нефти и повышения нефтеотдачи, использования искусственного интеллекта и научного сотрудничества», — подчеркнул Новак. К примеру, в активной проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности.

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