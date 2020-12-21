04:45 (мск), источник: Известия
Удаленное оформление пенсий и пособий продлят на 2021 год
Дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный
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«Правоприменительная практика показала, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции среди граждан России особую востребованность получили услуги, предоставляемые государственными внебюджетными фондами в упрощенном порядке», — говорится в проекте постановления.
«По итогам успешного опыта 2020 и 2021 годов надеемся на поддержку правительства в части закрепления такого порядка на постоянной основе», — заявил «Известиям» директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг министерства Виталий Злобин.
Сначала дистанционную форму взаимодействия ввели на три месяца, но позже продлили ее до конца года. Благодаря нововведению граждане получили возможность обращаться за пенсионным обеспечением через сайт ПФР или госуслуг.