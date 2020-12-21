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04:45 (мск), источник: Известия

Удаленное оформление пенсий и пособий продлят на 2021 год

Дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный из-за пандемии, продлят на весь 2021 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минэкономразвития («Известия» ознакомились с документом).

Источник: РИА "Новости"

«Правоприменительная практика показала, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции среди граждан России особую востребованность получили услуги, предоставляемые государственными внебюджетными фондами в упрощенном порядке», — говорится в проекте постановления.

А если весь эксперимент пройдет удачно, дистанционный формат может быть введен бессрочно, рассказали в Минэкономразвития.

«По итогам успешного опыта 2020 и 2021 годов надеемся на поддержку правительства в части закрепления такого порядка на постоянной основе», — заявил «Известиям» директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг министерства Виталий Злобин.

Пенсионный фонд упростил оформление пенсий и пособий в апреле 2020-го из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

Сначала дистанционную форму взаимодействия ввели на три месяца, но позже продлили ее до конца года. Благодаря нововведению граждане получили возможность обращаться за пенсионным обеспечением через сайт ПФР или госуслуг.

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