06:18 (мск), источник: РИА Новости
Россияне назвали желаемый размер пенсии
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30−45 тысяч рублей, следует из исследования финансовой
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Компания проводила исследование в ноябре, в нем приняли участие 1500 человек со всей страны.
«Большинство россиян (46,6%) считает, что пенсии в России не должны быть ниже 45 тысяч рублей, соответствуя средней зарплате по стране. Около 29,1% опрошенных хватило бы и 30 тысяч рублей», — выяснили эксперты.
Еще 22,1% россиян для нормальной жизни в старости нужно более 45 тысяч рублей в месяц. При этом лишь 1% опрошенных считает, что им хватит пенсии в пределах 25 тысяч рублей.
В Москве, которая традиционно отличается более высоким уровнем жизни, 44% опрошенных считают, что достаточной была бы пенсия в пределах 45 тысяч рублей, а 38,5% сообщили о том, что она должна превышать эту сумму.
При этом большинство (52,3%) опрошенных сообщили, что в реальности получают или планируют получать пенсию в размере примерно 15 тысяч рублей. Каждый пятый рассчитывает на более высокую пенсию — до 30 тысяч рублей, еще 4,3% опрошенных надеются на пенсию до 45 рублей, а свыше этой суммы — 2,4% опрошенных.