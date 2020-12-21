Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Кремле рассказали о здоровье Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Фоторепортажи
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
6Победители фотоконкурса Earth Photo
06:18 (мск), источник: РИА Новости

Россияне назвали желаемый размер пенсии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30−45 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Компания проводила исследование в ноябре, в нем приняли участие 1500 человек со всей страны.

Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

«Большинство россиян (46,6%) считает, что пенсии в России не должны быть ниже 45 тысяч рублей, соответствуя средней зарплате по стране. Около 29,1% опрошенных хватило бы и 30 тысяч рублей», — выяснили эксперты.

Еще 22,1% россиян для нормальной жизни в старости нужно более 45 тысяч рублей в месяц. При этом лишь 1% опрошенных считает, что им хватит пенсии в пределах 25 тысяч рублей.

В Москве, которая традиционно отличается более высоким уровнем жизни, 44% опрошенных считают, что достаточной была бы пенсия в пределах 45 тысяч рублей, а 38,5% сообщили о том, что она должна превышать эту сумму.

При этом большинство (52,3%) опрошенных сообщили, что в реальности получают или планируют получать пенсию в размере примерно 15 тысяч рублей. Каждый пятый рассчитывает на более высокую пенсию — до 30 тысяч рублей, еще 4,3% опрошенных надеются на пенсию до 45 рублей, а свыше этой суммы — 2,4% опрошенных.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции
'Это красивый ход': Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море
Мир прекращает авиасообщение с Британией из-за мутации COVID-19
Бывший фигурист Илья Авербух женился на звезде «Папиных дочек»
В России решили изменить порядок выплат на детей
В Госдуме разработают законопроект о зарплатах для родителей
Работодатели назвали самые востребованные профессии в 2021 году
В России заявили о дефиците 42 лекарственных препаратов
Курс биткоина побил исторический рекорд
Кино
Елизавете Боярской — 35: лучшие роли «несовременной» актрисы Вспоминаем, как из дочери главного мушкетера страны ей удалось стать одной из самых популярных российских кинозвезд
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Крик души многодетной матери: «Мы делаем уроки круглосуточно, хватит издеваться!» 833
Забавные картинки 578
почему 569
Забавные картинки 545
Леди
Молодая жена Петросяна устроила съемку в образе принцессы Татьяна Брухунова порадовала фанатов серией праздничных снимков.
Новости партнеров
Что означает монета на дверной ручке автомобиля
Как грабители проникают в квартиры с помощью простой резинки на двери
Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
6 мест в Москве, которые не имеет права пропустить ни один турист
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь