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10:34 (мск), источник: РИА Новости

В России предложили провести «умную» оптимизацию численности госслужащих

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили правительству провести «умную оптимизацию» госаппарата, которая бы основывалась на реальном кадровом положении в ведомствах. Соответствующий доклад опубликован на сайте вуза.

Источник: РИА Новости

По мнению специалистов, цифровизация госаппарата позволит минимизировать рутину и сконцентрирует работу чиновников на аналитике и прогнозировании.

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Согласно подсчетам авторов доклада, число госслужащих в центральных аппаратах 52 федеральных органов власти может быть «относительно безболезненно» сокращено на 11 процентов. Освободившихся госслужащих эксперты предлагают трудоустраивать с изменением функций.

Еще одной мерой должна стать «регуляторная гильотина», предполагающая сокращение постоянно растущих полномочий и функций ведомств. Она должна привести к сокращению ресурсов, выделяемых на исполнение этих функций.

Специалисты отметили необходимость наращивания «мозговых центров», работающих в интересах правительства. Одной из основных задач таких центров должен стать анализ и моделирование больших данных, которых позволит государству «видеть существующие и вероятные в будущем тенденции, а также процессы».

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