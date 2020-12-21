В России предложили провести «умную» оптимизацию численности госслужащих

По мнению специалистов, цифровизация госаппарата позволит минимизировать рутину и сконцентрирует работу чиновников на аналитике и прогнозировании.
Согласно подсчетам авторов доклада, число госслужащих в центральных аппаратах 52 федеральных органов власти может быть «относительно безболезненно» сокращено на 11 процентов. Освободившихся госслужащих эксперты предлагают трудоустраивать с изменением функций.
Еще одной мерой должна стать «регуляторная гильотина», предполагающая сокращение постоянно растущих полномочий и функций ведомств. Она должна привести к сокращению ресурсов, выделяемых на исполнение этих функций.
Специалисты отметили необходимость наращивания «мозговых центров», работающих в интересах правительства. Одной из основных задач таких центров должен стать анализ и моделирование больших данных, которых позволит государству «видеть существующие и вероятные в будущем тенденции, а также процессы».